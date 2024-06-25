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Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Жители Башкирии смогут понаблюдать за звездопадом

Жители Башкирии смогут понаблюдать за звездопадом

25 июня 2024, 11:20
Фото: Изображение Midjourney
Июньские Боотиды в этом году увидеть будет непросто, предупредили в пресс-службе Уфимского Планетария.

В этом году звездопад Июньских Боотид продлится в течение 11 дней — с 22 июня по 2 июля. Своего пика он достигнет на предстоящий четверг, 27 июня.

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Понаблюдать за движением небесных тел, однако, в этом году будет непросто. Видимость сильно снизится из-за светлых ночей и высокой облачности. Кроме того, звездопад совпал по времени с убывающей фазой луны, что также оказывает влияние на видимость, сообщили в.

Как пояснили в Планетарии, Июньские Боотиды представляют из себя поток редких и медленных метеоров. Они падают по одному-двое в час.

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#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Планетарий#Звездопад#Июньские Боотиды#Небесные тела#Наблюдение#Светлые ночи#Облачность#Фазы луны#Метеоры
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