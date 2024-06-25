Жители Башкирии смогут понаблюдать за звездопадом

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В этом году звездопад Июньских Боотид продлится в течение 11 дней — с 22 июня по 2 июля. Своего пика он достигнет на предстоящий четверг, 27 июня.
Понаблюдать за движением небесных тел, однако, в этом году будет непросто. Видимость сильно снизится из-за светлых ночей и высокой облачности. Кроме того, звездопад совпал по времени с убывающей фазой луны, что также оказывает влияние на видимость, сообщили в.
Как пояснили в Планетарии, Июньские Боотиды представляют из себя поток редких и медленных метеоров. Они падают по одному-двое в час.