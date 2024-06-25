Жители Башкирии смогут понаблюдать за звездопадом

Понаблюдать за движением небесных тел, однако, в этом году будет непросто. Видимость сильно снизится из-за светлых ночей и высокой облачности. Кроме того, звездопад совпал по времени с убывающей фазой луны, что также оказывает влияние на видимость, сообщили в.