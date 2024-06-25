mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июня, 11:20

Published 25 июня, 11:20

Modified 25 июня, 11:23

Updated 25 июня, 11:23

Жители Башкирии смогут понаблюдать за звездопадом

Жители Башкирии смогут понаблюдать за звездопадом

25 июня 2024, 11:20
Фото: Изображение Midjourney
Июньские Боотиды в этом году увидеть будет непросто, предупредили в пресс-службе Уфимского Планетария.

В этом году звездопад Июньских Боотид продлится в течение 11 дней — с 22 июня по 2 июля. Своего пика он достигнет на предстоящий четверг, 27 июня.

Шаровую молнию заметили над лесом в Башкирии
Узнать подробнее

Понаблюдать за движением небесных тел, однако, в этом году будет непросто. Видимость сильно снизится из-за светлых ночей и высокой облачности. Кроме того, звездопад совпал по времени с убывающей фазой луны, что также оказывает влияние на видимость, сообщили в.

Как пояснили в Планетарии, Июньские Боотиды представляют из себя поток редких и медленных метеоров. Они падают по одному-двое в час.

Читайте также:
Ночных «наливаек» в Башкирии больше не будетШаровую молнию заметили над лесом в Башкирии
#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Планетарий#Звездопад#Июньские Боотиды#Небесные тела#Наблюдение#Светлые ночи#Облачность#Фазы луны#Метеоры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика