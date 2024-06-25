Завод в Башкирии три года обманывал покупателей

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Балтачевский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело по обвинению в растрате в отношении уже бывшего директора местного маслозавода МУП «Татышлинский маслозавод». Следствие уверено, что, будучи начальником муниципального предприятия по производству пищевых товаров из молока, управленец три года обворовывал организацию.
Обвинительное заключение в отношении директора МУП «Татышлинский маслозавод» уже утверждено. Следствие и прокуратура вскрыли схему экс-начальника. Согласно обвинительному заключению, мужчина три года проворачивал довольно простую и эффективную схему. По всем нормативам завод должен был производить масло из натурального свежего коровьего молока. Но с 2017 по 2020 годы вместо сырого молока «Татышлинский маслозавод» закупал и пускал в производства сухое, более дешевое, молоко. Разницу в стоимости директор завода клал к себе в карман. За три года туда набежало ₽3 млн.
Свою вину мужчина частично признал. Самая строгая санкция статьи УК за растрату, предусмотренная законом — два года ограничения свободы и штраф до ₽1 млн.