Завод в Башкирии три года обманывал покупателей

Обвинительное заключение в отношении директора МУП «Татышлинский маслозавод» уже утверждено. Следствие и прокуратура вскрыли схему экс-начальника. Согласно обвинительному заключению, мужчина три года проворачивал довольно простую и эффективную схему. По всем нормативам завод должен был производить масло из натурального свежего коровьего молока. Но с 2017 по 2020 годы вместо сырого молока «Татышлинский маслозавод» закупал и пускал в производства сухое, более дешевое, молоко. Разницу в стоимости директор завода клал к себе в карман. За три года туда набежало ₽3 млн.