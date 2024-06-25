mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Завод в Башкирии три года обманывал покупателей

Завод в Башкирии три года обманывал покупателей

25 июня 2024, 11:34
Фото: freepik.com
Руководивший производством управленец закупал вместо натурального молока сухое и клал разницу в стоимости к себе в карман, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Балтачевский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело по обвинению в растрате в отношении уже бывшего директора местного маслозавода МУП «Татышлинский маслозавод». Следствие уверено, что, будучи начальником муниципального предприятия по производству пищевых товаров из молока, управленец три года обворовывал организацию.

Обвинительное заключение в отношении директора МУП «Татышлинский маслозавод» уже утверждено. Следствие и прокуратура вскрыли схему экс-начальника. Согласно обвинительному заключению, мужчина три года проворачивал довольно простую и эффективную схему. По всем нормативам завод должен был производить масло из натурального свежего коровьего молока. Но с 2017 по 2020 годы вместо сырого молока «Татышлинский маслозавод» закупал и пускал в производства сухое, более дешевое, молоко. Разницу в стоимости директор завода клал к себе в карман. За три года туда набежало ₽3 млн.

Свою вину мужчина частично признал. Самая строгая санкция статьи УК за растрату, предусмотренная законом — два года ограничения свободы и штраф до ₽1 млн.

Читайте также:
Скандальным чиновницам продлили арест в БашкирииСкандального министра дорог отпустили домой из СИЗО в УфеВ Уфе оборотни в погонах «крышевали» гастарбайтеров
#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Уголовное дело#Башкортостан#Коррупция#Обвинение#Республика Башкортостан#Маслозавод#Растрата#Нарушения закона#Пищевые товары#Схема мошенничества
Подпишитесь
Шаурмой за ₽800 000 отравились еще трое в Башкирии
Сегодня, 13:42
Блогер-инвалид взошёл на руках на гору Башкирии
Сегодня, 01:02
Топ — 5 самых дорогих автомобилей выставленных на продажу в Башкирии
Сегодня, 04:34
Как поступить на «бюджет» в Уфе: проходные баллы в вузах и стоимость обучения
Сегодня, 07:27
Выжить в Уфе предлагают за ₽5 755
Сегодня, 06:47
Школьники из Башкирии отдали деньги для празднования выпускного бойцам СВО
Сегодня, 06:41