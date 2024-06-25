В Уфе охранники вымогали, грабили, истязали и похищали людей

Весной 2023 года охраняя продуктовый магазин одной из торговых сетей, молодые люди решили, что один из сотрудников имеет доступ к программной сети магазина и может корректировать ее код. Тогда они утащили его в подсобку, там его били несколько часов, потребовали разблокировать личный телефон, а когда получили отказ, совершили с ним сексуальное насилие.