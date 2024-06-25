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В Уфе охранники вымогали, грабили, истязали и похищали людей

В Уфе охранники вымогали, грабили, истязали и похищали людей

25 июня 2024, 05:22
Фото: 1MI
В Уфе будут судить охранников за серию тяжких преступлений, сообщает прокуратура РБ.

Четыре друга из столицы Башкирии устроили настоящий террор против граждан, их дело на днях передали в суд, сообщает региональная прокуратура.

В совокупности четверых уфимцев обвиняют по десяти самым тяжким статьям УК РФ. По словам следователей, во время сбора доказательств у них возникло ощущение, что обвиняемые вообще не понимали, что живут в гражданском обществе и в правовом государстве, а не в раннем средневековье.

Весной 2023 года охраняя продуктовый магазин одной из торговых сетей, молодые люди решили, что один из сотрудников имеет доступ к программной сети магазина и может корректировать ее код. Тогда они утащили его в подсобку, там его били несколько часов, потребовали разблокировать личный телефон, а когда получили отказ, совершили с ним сексуальное насилие.

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Дальше больше, почувствовав власть и безнаказанность, один из обвиняемых «предъявил» гражданам, что они ограбили торговую точку. Под этим предлогом он их избил, отобрал паспорта. Наушники, мобильные телефоны и наручные часы.

А зимой 2023 года обвинив бывшую сотрудницу в хищении сигарет, компания напала на ее и ее сожителя, вывезла в лес и потребовала с них 60 тысяч рублей, когда денег не оказалось. Они просто забрали у них паспорта.

Во время следствия обвиняемые вели себя нагло, вину признавать отказались. Дело будет рассматривать Кировский районный суд.

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