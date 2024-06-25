В Уфе охранники вымогали, грабили, истязали и похищали людей

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Четыре друга из столицы Башкирии устроили настоящий террор против граждан, их дело на днях передали в суд, сообщает региональная прокуратура.
В совокупности четверых уфимцев обвиняют по десяти самым тяжким статьям УК РФ. По словам следователей, во время сбора доказательств у них возникло ощущение, что обвиняемые вообще не понимали, что живут в гражданском обществе и в правовом государстве, а не в раннем средневековье.
Весной 2023 года охраняя продуктовый магазин одной из торговых сетей, молодые люди решили, что один из сотрудников имеет доступ к программной сети магазина и может корректировать ее код. Тогда они утащили его в подсобку, там его били несколько часов, потребовали разблокировать личный телефон, а когда получили отказ, совершили с ним сексуальное насилие.
Дальше больше, почувствовав власть и безнаказанность, один из обвиняемых «предъявил» гражданам, что они ограбили торговую точку. Под этим предлогом он их избил, отобрал паспорта. Наушники, мобильные телефоны и наручные часы.
А зимой 2023 года обвинив бывшую сотрудницу в хищении сигарет, компания напала на ее и ее сожителя, вывезла в лес и потребовала с них 60 тысяч рублей, когда денег не оказалось. Они просто забрали у них паспорта.
Во время следствия обвиняемые вели себя нагло, вину признавать отказались. Дело будет рассматривать Кировский районный суд.