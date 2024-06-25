В июне РЭО направит экоинвесторам 766 млн рублей купонного дохода по облигациям

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, 766 млн рублей накопленного купонного дохода будет направлено владельцам облигаций в июне 2024 года. В общей сложности с начала текущего года экоинвесторы получат 2,6 млрд рублей. Нельзя не отметить, что доходность ценных бумаг РЭО привязана к ключевой ставке ЦБ РФ, чем обусловлен живой интерес инвесторов к размещенным РЭО флоатерам.