mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

В июне РЭО направит экоинвесторам 766 млн рублей купонного дохода по облигациям

В июне РЭО направит экоинвесторам 766 млн рублей купонного дохода по облигациям

25 июня 2024, 14:25
Фото: Изображение Midjourney
В июне текущего года Российский экологический оператор (РЭО) выплатит купонный доход, превышающий 700 миллионов рублей, владельцам облигаций, выпущенных для финансирования проектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, 766 млн рублей накопленного купонного дохода будет направлено владельцам облигаций в июне 2024 года. В общей сложности с начала текущего года экоинвесторы получат 2,6 млрд рублей. Нельзя не отметить, что доходность ценных бумаг РЭО привязана к ключевой ставке ЦБ РФ, чем обусловлен живой интерес инвесторов к размещенным РЭО флоатерам.

Финансы, которые РЭО получает в результате размещения своих облигаций, используются при строительстве новых объектов обращения с ТКО, а также для модернизации существующих предприятий. Проекты получают финансирование в формате льготного кредитования, сообщает 56orb.ru.

Согласно заявлению замгендиректора по инвестразвитию РЭО Сергея Королева, Российский экологический оператор выплачивает накопленный купонный доход по собственным облигациям в соответствии с федеральной мерой поддержки по купонному субсидированию. Котировки облигаций РЭО серии 02 на Мосбирже составляют 103% к номиналу.

РЭО благодаря субсидированию в соответствии с правительственным постановлением № 906 компенсирует затраты на выплату купонного дохода в объеме 90% от ключевой ставки регулятора.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» учреждена указом президента от 14 января 2019 года. Ее главная задача — сформировать в Российской Федерации комплексную систему обращения с ТКО. Нацпроект «Экология» включает требование о снижении объема захоронения отходов с последующим снижением экологической нагрузки на население. К 2030 году планируется сортировать 100% объема ТКО и сократить на 50% объемы отходов, которые направляются на полигоны.

Достичь данных показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.

Подпишитесь
Шаурмой за ₽800 000 отравились еще трое в Башкирии
Сегодня, 13:42
Блогер-инвалид взошёл на руках на гору Башкирии
Сегодня, 01:02
Топ — 5 самых дорогих автомобилей выставленных на продажу в Башкирии
Сегодня, 04:34
Как поступить на «бюджет» в Уфе: проходные баллы в вузах и стоимость обучения
Сегодня, 07:27
Выжить в Уфе предлагают за ₽5 755
Сегодня, 06:47
Школьники из Башкирии отдали деньги для празднования выпускного бойцам СВО
Сегодня, 06:41