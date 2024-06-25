В июне РЭО направит экоинвесторам 766 млн рублей купонного дохода по облигациям

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, 766 млн рублей накопленного купонного дохода будет направлено владельцам облигаций в июне 2024 года. В общей сложности с начала текущего года экоинвесторы получат 2,6 млрд рублей. Нельзя не отметить, что доходность ценных бумаг РЭО привязана к ключевой ставке ЦБ РФ, чем обусловлен живой интерес инвесторов к размещенным РЭО флоатерам.
Финансы, которые РЭО получает в результате размещения своих облигаций, используются при строительстве новых объектов обращения с ТКО, а также для модернизации существующих предприятий. Проекты получают финансирование в формате льготного кредитования, сообщает 56orb.ru.
Согласно заявлению замгендиректора по инвестразвитию РЭО Сергея Королева, Российский экологический оператор выплачивает накопленный купонный доход по собственным облигациям в соответствии с федеральной мерой поддержки по купонному субсидированию. Котировки облигаций РЭО серии 02 на Мосбирже составляют 103% к номиналу.
РЭО благодаря субсидированию в соответствии с правительственным постановлением № 906 компенсирует затраты на выплату купонного дохода в объеме 90% от ключевой ставки регулятора.
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» учреждена указом президента от 14 января 2019 года. Ее главная задача — сформировать в Российской Федерации комплексную систему обращения с ТКО. Нацпроект «Экология» включает требование о снижении объема захоронения отходов с последующим снижением экологической нагрузки на население. К 2030 году планируется сортировать 100% объема ТКО и сократить на 50% объемы отходов, которые направляются на полигоны.
Достичь данных показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.