Уфимский ЖК Urman City от ГК «Садовое кольцо» победил на 16 Федеральной премии URBAN

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
20 июня были объявлены итоги многомесячного конкурсного отбора самых сильных компаний и проектов на рынке недвижимости РФ. 74 независимых эксперта в составе жюри премии признали Urman City самым ярким дебютом 2024 года в новом поколении уфимских проектов.
Urman City — это жилой комплекс в сегменте «бизнес-класс». Он состоит из десяти корпусов переменной этажности в окружении зеленого массива Кошкин лес.
Проект предполагает создание современного городского квартала, сочетающего близость к природе и доступность всех необходимых сервисов и услуг. Входные группы домов будут решены в стиле эко-лофт, на территории предусмотрены ландшафтный дизайн и всесезонное озеленение. Высота потолков в квартирах — 3,4 м. Представлены лоты метражом от 30 до 189 кв м. Во всех квартирах — европейская концепция планировочных решений и увеличенная площадь остекления. До 50 кв м составит площадь приватных патио и террас.
Всего девелоперская группа «Садовое кольцо» забрала победу в четырех номинациях 16-й Федеральной премии URBAN. Помимо уфимского проекта эксперты присудили три первых премии премиальному ЖК Savin Premier в столице соседней республики.