Уфимский ЖК Urman City от ГК «Садовое кольцо» победил на 16 Федеральной премии URBAN

Проект предполагает создание современного городского квартала, сочетающего близость к природе и доступность всех необходимых сервисов и услуг. Входные группы домов будут решены в стиле эко-лофт, на территории предусмотрены ландшафтный дизайн и всесезонное озеленение. Высота потолков в квартирах — 3,4 м. Представлены лоты метражом от 30 до 189 кв м. Во всех квартирах — европейская концепция планировочных решений и увеличенная площадь остекления. До 50 кв м составит площадь приватных патио и террас.