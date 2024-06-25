mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Уфимский ЖК Urman City от ГК «Садовое кольцо» победил на 16 Федеральной премии URBAN

Уфимский ЖК Urman City от ГК «Садовое кольцо» победил на 16 Федеральной премии URBAN

25 июня 2024, 09:09
Фото: ГК «Садовое кольцо»
Реклама. ООО СЗ «СК КАПИТАЛ» . erid: LjN8KG7BU
ЖК Urman City одержал победу в номинации «Премьера года».

20 июня были объявлены итоги многомесячного конкурсного отбора самых сильных компаний и проектов на рынке недвижимости РФ. 74 независимых эксперта в составе жюри премии признали Urman City самым ярким дебютом 2024 года в новом поколении уфимских проектов.

Urman City — это жилой комплекс в сегменте «бизнес-класс». Он состоит из десяти корпусов переменной этажности в окружении зеленого массива Кошкин лес.

Проект предполагает создание современного городского квартала, сочетающего близость к природе и доступность всех необходимых сервисов и услуг. Входные группы домов будут решены в стиле эко-лофт, на территории предусмотрены ландшафтный дизайн и всесезонное озеленение. Высота потолков в квартирах — 3,4 м. Представлены лоты метражом от 30 до 189 кв м. Во всех квартирах — европейская концепция планировочных решений и увеличенная площадь остекления. До 50 кв м составит площадь приватных патио и террас.

Фото: ГК «Садовое кольцо»

Всего девелоперская группа «Садовое кольцо» забрала победу в четырех номинациях 16-й Федеральной премии URBAN. Помимо уфимского проекта эксперты присудили три первых премии премиальному ЖК Savin Premier в столице соседней республики.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Как поступить на «бюджет» в Уфе: проходные баллы в вузах и стоимость обучения
Сегодня, 07:27
Блогер-инвалид взошёл на руках на гору Башкирии
Сегодня, 01:02
Топ — 5 самых дорогих автомобилей выставленных на продажу в Башкирии
Сегодня, 04:34
Шаурма обошлась в ₽800 000 владельцам кафе в Башкирии
Сегодня, 07:52
Выжить в Уфе предлагают за ₽5 755
Сегодня, 06:47
Школьники из Башкирии отдали деньги для празднования выпускного бойцам СВО
Сегодня, 06:41