Шестнадцать амбассадоров «Зеленой премии — 2024» назначены РЭО

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Отметим, что в «Зеленой премии» могут участвовать как отдельные лица, так и компании, пишут newsnn.ru.
Амбассадорами конкурса выступают шестнадцать кандидатов, финалистов в номинации «Общественные проекты». Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что среди участников этой категории — самые креативные экоактивисты. Именно такие участники и должны быть амбассадорами.
Основная цель программы — привлечь к участию в конкурсе представителей детских учреждений, специализирующихся на развитии юннатского движения РДДМ «Движение первых», а также вузы, средние учебные заведения, учреждения дополнительного образования, добровольческие организации, объединения по защите окружающей среды, государственные органы, общественные организации и коммерческие компании.
В программе участвуют шестнадцать экологических активистов из разных регионов России: Яна Хотиенко (волонтерский центр «ВМЕСТЕ» МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана), Екатерина Черемисина (плавучий эковолонтерский отряд «Вернадский»), Вера Кузьмина (проект «Эколокатор»), Татьяна Хохлова и Екатерина Баранова (проект «Водорослям крышка!»), Владислав Шаврин (образовательный фестиваль «Все циклично»), Екатерина Щербинина (проект «Новокузнецк Экологичный») и другие.
По завершении программы будет составлен рейтинг амбассадоров с учетом таких параметров, как количество презентаций, размер аудитории, формат мероприятий и активность в соцсетях. Самые активные будут отмечены на РЭФ-2024 и получат поддержку и памятные подарки. Программа будет действовать до 1 ноября 2024 года.