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Шестнадцать амбассадоров «Зеленой премии — 2024» назначены РЭО

Шестнадцать амбассадоров «Зеленой премии — 2024» назначены РЭО

25 июня 2024, 10:42
Фото: РЭО
Российский экологический оператор объявил о запуске программы «Амбассадоры Зеленой премии». Победители и лауреаты прошлых лет в рамках программы будут заниматься продвижением конкурса и привлекать новых участников.

Отметим, что в «Зеленой премии» могут участвовать как отдельные лица, так и компании, пишут newsnn.ru.

Амбассадорами конкурса выступают шестнадцать кандидатов, финалистов в номинации «Общественные проекты». Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что среди участников этой категории — самые креативные экоактивисты. Именно такие участники и должны быть амбассадорами.

Основная цель программы — привлечь к участию в конкурсе представителей детских учреждений, специализирующихся на развитии юннатского движения РДДМ «Движение первых», а также вузы, средние учебные заведения, учреждения дополнительного образования, добровольческие организации, объединения по защите окружающей среды, государственные органы, общественные организации и коммерческие компании.

В программе участвуют шестнадцать экологических активистов из разных регионов России: Яна Хотиенко (волонтерский центр «ВМЕСТЕ» МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана), Екатерина Черемисина (плавучий эковолонтерский отряд «Вернадский»), Вера Кузьмина (проект «Эколокатор»), Татьяна Хохлова и Екатерина Баранова (проект «Водорослям крышка!»), Владислав Шаврин (образовательный фестиваль «Все циклично»), Екатерина Щербинина (проект «Новокузнецк Экологичный») и другие.

По завершении программы будет составлен рейтинг амбассадоров с учетом таких параметров, как количество презентаций, размер аудитории, формат мероприятий и активность в соцсетях. Самые активные будут отмечены на РЭФ-2024 и получат поддержку и памятные подарки. Программа будет действовать до 1 ноября 2024 года.

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