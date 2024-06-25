Шестнадцать амбассадоров «Зеленой премии — 2024» назначены РЭО

По завершении программы будет составлен рейтинг амбассадоров с учетом таких параметров, как количество презентаций, размер аудитории, формат мероприятий и активность в соцсетях. Самые активные будут отмечены на РЭФ-2024 и получат поддержку и памятные подарки. Программа будет действовать до 1 ноября 2024 года.