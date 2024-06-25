Самолет из Уфы сел с лопнувшим лобовым стеклом в Москве

Когда «Боинг» летел на высоте 11,66 км в районе Нижнего Новгорода, экипаж должил на землю о том, что со стороны второго пилота лопнуло лобовое стекло. Было принято решение продолжать полёт. Самолёт успешно сел в Москве в 02:42 мск.