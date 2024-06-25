Самолет из Уфы сел с лопнувшим лобовым стеклом в Москве

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
По данным ресурса, ЧП с лобовым стеклом произошло на борту авиакомпании «Победа». Рейс № B738 выполнялся из Уфы в Москву ранним утром во вторник, 25 июня, на самолете «В-737-800»
Когда «Боинг» летел на высоте 11,66 км в районе Нижнего Новгорода, экипаж должил на землю о том, что со стороны второго пилота лопнуло лобовое стекло. Было принято решение продолжать полёт. Самолёт успешно сел в Москве в 02:42 мск.
После посадки лобовое стекло осмотрели сотрудники наземной службы во «Внуково». Они установили, что трещина появилась на внешнего обогреваемом слое. Его заменят.