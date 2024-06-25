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Самолет из Уфы сел с лопнувшим лобовым стеклом в Москве

Самолет из Уфы сел с лопнувшим лобовым стеклом в Москве

25 июня 2024, 11:45
Пилоты заметили прореху на высоте более 11 км и решили продолжать полёт, сообщает Telegram-канал «АвиаИнцидент».

По данным ресурса, ЧП с лобовым стеклом произошло на борту авиакомпании «Победа». Рейс № B738 выполнялся из Уфы в Москву ранним утром во вторник, 25 июня, на самолете «В-737-800»

Когда «Боинг» летел на высоте 11,66 км в районе Нижнего Новгорода, экипаж должил на землю о том, что со стороны второго пилота лопнуло лобовое стекло. Было принято решение продолжать полёт. Самолёт успешно сел в Москве в 02:42 мск.

После посадки лобовое стекло осмотрели сотрудники наземной службы во «Внуково». Они установили, что трещина появилась на внешнего обогреваемом слое. Его заменят.

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Самолеты#Новости Башкирии#Новости Уфы#Москва#Авиация#Победа#Инциденты#Боинг 737-800
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