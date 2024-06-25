Мощный ураган сорвал крыши в башкирской деревне

Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев на велосипеде объезжал город, чтобы оценить последствия бури в башкирской столице. Непогода на минувших выходных принесла множество разрушений. Было повреждено немало автомобилей, кроме того, из-за сильного ливня затопило дворы, дороги и трамвайные пути. Местами из-за перелива движение было фактически парализовано.