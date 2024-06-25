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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Мощный ураган сорвал крыши в башкирской деревне

Мощный ураган сорвал крыши в башкирской деревне

25 июня 2024, 14:33. Обновлено в 14:35
Фото: Telegram/Дамир Радикович Мустафин
От непогоды пострадали жители деревни Сулпан Альшеевского района Башкортостана, сообщил глава муниципальной администрации Дамир Мустафин.

Как видно на кадрах последствий урагана, на многих участках повредились постройки: мощный ветер посносил крыши бань и гаражей, заборы, а также другие постройки.

Фото: Telegram/Дамир Радикович Мустафин
Мэр Уфы рассказал о рекордном количестве поврежденных автомобилей после шторма
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Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев на велосипеде объезжал город, чтобы оценить последствия бури в башкирской столице. Непогода на минувших выходных принесла множество разрушений. Было повреждено немало автомобилей, кроме того, из-за сильного ливня затопило дворы, дороги и трамвайные пути. Местами из-за перелива движение было фактически парализовано.

#Происшествия#Погода#Башкортостан#Ураган#Новости Башкирии#Ливень#Природа#Гроза#Инциденты
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