Мощный ураган сорвал крыши в башкирской деревне

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Как видно на кадрах последствий урагана, на многих участках повредились постройки: мощный ветер посносил крыши бань и гаражей, заборы, а также другие постройки.
Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев на велосипеде объезжал город, чтобы оценить последствия бури в башкирской столице. Непогода на минувших выходных принесла множество разрушений. Было повреждено немало автомобилей, кроме того, из-за сильного ливня затопило дворы, дороги и трамвайные пути. Местами из-за перелива движение было фактически парализовано.