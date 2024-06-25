Минобороны России заплатит матери погибшего срочника из Башкирии 2 млн рублей

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Родители из Салавата получат за своего погибшего сына 2 млн рублей. Молодой человек скончался после обрушения войсковой казармы в 2015 году. Во время происшествия он находился на срочной службе в Минобороны России. Изначально родители просили компенсацию в 50 млн рублей, но в суде первой инстанции сумму сократили на 25 млн, далее сумма уменьшилась до 2 млн, чтобы деньгами компенсировать те страдания, которые понесли родители.
Напомним, во время обрушения подпорной стены казармы под завалами оказались молодые солдаты, спастись удалось не всем, погибло 24 человека. Позже следователи выяснили, что здание было возведено еще в Советском Союзе в 1970 году, но с нарушением технологического процесса и поэтому уже в современной России специалисты посчитали его аварийным, однако в 2012 году здание было отремонтировано и после этого туда заселили военнослужащих. Пять солдат из погибших роддом из Башкирии.
Один из них Рустам Набиев выжил, хотя и остался без ног. На данный момент молодой человек женат, у него двое детей, сам молодой человек ведет активный образ жизни и является рекордсменом «Книги рекордов Гиннеса» в направлении альпинизма.