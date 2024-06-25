Минобороны России заплатит матери погибшего срочника из Башкирии 2 млн рублей

Напомним, во время обрушения подпорной стены казармы под завалами оказались молодые солдаты, спастись удалось не всем, погибло 24 человека. Позже следователи выяснили, что здание было возведено еще в Советском Союзе в 1970 году, но с нарушением технологического процесса и поэтому уже в современной России специалисты посчитали его аварийным, однако в 2012 году здание было отремонтировано и после этого туда заселили военнослужащих. Пять солдат из погибших роддом из Башкирии.