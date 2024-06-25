mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Массовая авария с электрокаром «Тесла» случилась в Башкирии

Как тебе такое, Илон Маск: «Теслу» взяли на таран в Башкирии

25 июня 2024, 15:06
Фото: UTV / Ufanet

Массовая авария с электрокаром «Тесла» случилась в Башкирии

Тройное ДТП спровоцировал водитель дорогостоящей иномарки в Салавате, пишет UTV.

Как видно на кадрах с уличной камеры, чёрная «Тесла» совершает поворот на перекрёстке. В этот самый момент по встречной полосе несётся отечественное авто «десятой» модели. Происходит столкновение, от которого легковой «ВАЗ» разворачивает на 180 градусов, передняя часть легковушки оказывается полностью смятой. Тем временем электромобиль слегка задевает ещё один ехавший рядом автомобиль.

Хабиров возмутился растущей смертностью на башкирских дорогах
Узнать подробнее

В соцсетях некоторые указали, что на участке уже довольно долгое время не работает светофор. Официальных публикаций от ГАИ об аварии пока не было.

#ГИБДД#Авария#Башкортостан#ДТП#Новости Башкирии#Транспорт#Салават#ГАИ#Инциденты#Тесла#Электромобиль
Подпишитесь
Шаурмой за ₽800 000 отравились еще трое в Башкирии
Сегодня, 13:42
Блогер-инвалид взошёл на руках на гору Башкирии
Сегодня, 01:02
Топ — 5 самых дорогих автомобилей выставленных на продажу в Башкирии
Сегодня, 04:34
Как поступить на «бюджет» в Уфе: проходные баллы в вузах и стоимость обучения
Сегодня, 07:27
Выжить в Уфе предлагают за ₽5 755
Сегодня, 06:47
Школьники из Башкирии отдали деньги для празднования выпускного бойцам СВО
Сегодня, 06:41