Как тебе такое, Илон Маск: «Теслу» взяли на таран в Башкирии

Как видно на кадрах с уличной камеры, чёрная «Тесла» совершает поворот на перекрёстке. В этот самый момент по встречной полосе несётся отечественное авто «десятой» модели. Происходит столкновение, от которого легковой «ВАЗ» разворачивает на 180 градусов, передняя часть легковушки оказывается полностью смятой. Тем временем электромобиль слегка задевает ещё один ехавший рядом автомобиль.