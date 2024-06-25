Как купить собственный дом и не разочароваться

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
по статистике именно в этот период спрос на загородное жильё бьёт все рекорды, а хорошие дома разлетаются как горячие пирожки. Но между решением о переезде в собственный дом и новосельем проходит множество этапов.
Первый и один из наиболее важных — это выбор: купить коттедж, в котором уже кто-то жил, строить самому, наняв строительную бригаду или приобрести недвижимость у профессионального застройщика. Именно от этого решения зависят ваши дальнейшие действия, сроки реализации и конечный результат.
Сторонников и противников того или иного варианта найдется предостаточно, причем каждый из них будет по-своему прав. Как же поступить тем, кто еще не смог определиться и взвешивает все за и против? Для того, чтобы объективно рассмотреть плюсы и минусы каждого из трех перечисленных вариантов, и дать возможность вам принять обдуманное решение, мы обратились к крупнейшему застройщику загородной недвижимости РБ, ГК «Жилой Квартал».
— Чаще всего этот вариант выбирают те, кто хочет переехать как можно быстрее. Но на практике подобрать идеальный для себя дом оказывается достаточно затруднительно. Приходится потратить множество часов на просмотр десятков объявлений, обзвонить понравившиеся, договориться о просмотре и объехать их все в поисках того самого «родового гнезда».
Кроме того, добротный и красивый с виду дом, может иметь скрытые дефекты, которые отлично прячутся за внутренней и внешней отделкой. В этом случае даже тщательный внешний осмотр не даст результата. Выяснить, что всё не так радужно вы сможете только начав капитальный ремонт или во время жизни в этом доме, когда вы совсем не ждёте подвоха.
Недавно один из наших клиентов рассказал про свой прошлый негативный опыт. Купили шикарный загородный дом, сделали косметический ремонт и переехали. Правда счастье длилось не долго. Первые проблемы вылезли практически сразу, при включении воды в ванной напор на кухне падал практически до нуля, решение проблемы обошлось в 150 000 рублей. Дальше — больше: когда похолодало выяснилось, что из всех стеклопакетов дует, потому что они неправильно установлены. Замена обошлась ещё в 100 000 рублей. Потом обнаружились проблемы с утеплителем, затоплением участка и т. д. В итоге покупка прекрасного дома, который строился как для себя вылилась в год дискомфорта от постоянного ремонта и 1 500 000 рублей незапланированных расходов.
Кроме того, при покупке вторичной недвижимости, неважно городской квартиры или загородного дома есть риск её лишиться. Например, могут объявиться наследники, чьи права не учли при выдаче свидетельства о праве на наследство продавцу дома, или родственники бывшего собственника обратятся в суд для оспаривания сделки, потому что продавец недееспособен.
Итак, объективным плюсом приобретения готового дома можно считать только один — отсутствие необходимости тратить силы, время и нервы на организацию его строительства. Но, сколько здоровья и денег придется потратить на устранение недостатков, негативно влияющих на качество жизни и безопасность эксплуатации неграмотно построенного дома, посчитать трудно! Поэтому лучше выбирать этот вариант в том случае, если вы уверены в качестве дома, либо морально и финансово готовы к неожиданностям.
— Крайне мало людей, кто действительно в состоянии своими руками качественно построить дом от фундамента до крыши. Поэтому чаще всего этот вариант выбирают либо профессиональные строители, которые уверенны в своих силах и знаниях, либо те, кто планирует найм частной строительной бригады или небольшой компании, также надеясь на этом сэкономить. Цены у них и правда, часто на этапе переговоров ниже, но никто не предупреждает, что начальная стоимость сметы и реальные затраты могут кардинально отличаться. Бывают случаи, когда в ходе строительства смета увеличивается на 30%, а иногда и больше. Ещё важно отметить, что в этом случае кроме стоимости земли и непосредственно строительства дома, будут ещё и затраты на подключение коммуникаций. Канализация, водоснабжение, электроэнергия, газ, всё это вам необходимо будет реализовать собственными силами, в среднем ещё плюс 500 000 рублей и более. И это не только дополнительные финансовые затраты, но и ваше время и нервы, на сбор и оформление документов.
К тому же, это может стать причиной серьезных нарушений строительных норм, последствием которых будет непрочный фундамент, слабые опорные конструкции или протекающая крыша. Кроме того, небольшие компании или частные бригады могут пропустить ряд необходимых этапов. Например, геодезические работы, которые не только позволяют оценить необходимость и объём земляных работ, но и правильно разместить дом на участке, чтобы вода, присутствующая в почве, не подмачивала фундамент.
Поэтому крайне важно постоянно контролировать процесс строительства, но для этого необходимы время и знания.
Да ещё и есть риск приостановления строительства. Например, строители не выйдут на работу, произойдёт задержка доставки стройматериалов, возникнут трудности при получении документов и т. д.
Выбирая этот вариант важно трезво оценивать свои силы и знания. А подбирая компанию, лучше всего ориентироваться на рекомендации реальных людей, например, знакомых, которые уже воспользовались их услугами и какое-то время живут в этих домах.
— Этот вариант выбирают те, кому важно качество и комфорт проживания. Во-первых — вся ответственность за результат и качество работ лежит на застройщике. Например, ГК «Жилой Квартал» компания с 22-летним опытом работы и для нас очень важна репутация, поэтому каждый этап строительства строго регламентирован и проходит проверку сотрудников технадзора, плюс наши клиенты получают до 5 лет гарантийного срока.
Во-вторых, стоимость строительства фиксируется в договоре.
В-третьих, коттеджный посёлок в отличии от участка в деревне или СНТ — это совершенно самодостаточная экосистема. Не важно какой из наших коттеджных посёлков вы выберете: «Зубово Life 3», «Гудвилл Парк», «Созвездие Цефей» или «Миллаверде» в любом случае у вас будет собственная управляющая компания, которая обеспечит чистоту и комфорт на территории. Дом будет подключен к централизованным инженерным сетям: водоснабжение, газификация и электроэнергия. Везде ровные асфальтированные дороги, все улицы освещены, есть парки, детские площадки и другая необходимая инфраструктура: школы, детские сады, магазины.
Важно отметить, что у нас вы можете как заказать строительство дома выбрав понравившийся вам проект, так и подобрать коттедж или таунхаус из уже готовых вариантов. А выйдя на сделку до 30 июня ещё и получить выгоду до 560 000 рублей. Кроме того, каждый кто приобретает недвижимость в ГК «Жилой Квартал» с 1 января до 31 декабря 2024 года автоматически становится участником розыгрыша квартиры. И конечно, при покупке у нас вы можете воспользоваться материнским капиталом и оформить ипотеку с государственным субсидированием, например, «Сельская ипотека» со ставкой от 3% годовых, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
То есть при обращении к надёжному застройщику, мы можем продолжать жить обычной жизнью и проводить своё свободное время с родными и близкими уделяя его приятным хлопотам — отдыху, выбору мебели, техники, дизайна интерьера. Не нужно заморачиваться с работами по участку, подготовке документов, коммуникации: всё это идёт в комплексе.
Итак, мы видим, что при выборе варианта приобретения загородного дома все зависит от: запросов потенциальных домовладельцев, их финансовых возможностей, рода деятельности, и наличия или отсутствия свободного времени, необходимого, для строительства дома. И решать, конечно, вам, но каждый должен заниматься тем, что умеет. Учитель учить детей, журналист писать статьи, врач лечить пациентов, а строить дома должны строители.
Группа компаний «Жилой Квартал» работает в строительной отрасли с 2001 года и является крупнейшим застройщиком загородной недвижимости РБ. За это время она построила 14 жилых комплексов и ввела в эксплуатацию 1,5 млн кв. м жилья. Надежный застройщик вложил весь свой опыт в создание нового уровня загородного жилья узнать о котором вы можете по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишевой, 13 и п. Шмидтово, ул. Ромашковая, д 10.
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