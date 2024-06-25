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Published Сегодня, 05:36

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Updated Сегодня, 05:45

Студенты из Индии подрались из-за денег в центре Уфы

Студенты из Индии подрались из-за денег в центре Уфы

25 июня 2024, 05:36
Фото: Изображение Midjourney
Очевидцы засняли, как несколько человек дерутся у здания БГМУ, участниками потасовки оказались иностранные студенты, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Конфликт, позднее переросший в массовую драку, произошел между несколькими студентами зарубежных стран в центре Уфы. Молодые люди махали кулаками возле здания Верховного суда Башкирии. Отмечается, что все они были студентами одного уфимского вуза.

Предварительно, инцидент произошел в понедельник, 24 июня. Конфликт, по информации ведомства, изначально произошел из-за денежного долга. Участникам драки грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.

На участников драки составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве.
Видео: БашДТП/Telegram

Напомним, ранее жители домов по улице Ушакова стали свидетелями массового побоища. Под окнами домов собралось несколько десятков цыган.

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