Студенты из Индии подрались из-за денег в центре Уфы

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Updated Сегодня, 05:45
Конфликт, позднее переросший в массовую драку, произошел между несколькими студентами зарубежных стран в центре Уфы. Молодые люди махали кулаками возле здания Верховного суда Башкирии. Отмечается, что все они были студентами одного уфимского вуза.
Предварительно, инцидент произошел в понедельник, 24 июня. Конфликт, по информации ведомства, изначально произошел из-за денежного долга. Участникам драки грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.
Напомним, ранее жители домов по улице Ушакова стали свидетелями массового побоища. Под окнами домов собралось несколько десятков цыган.