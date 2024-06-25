«Группа ГМС» передала более 400 млн рублей на благотворительность

По словам гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, о высокой социальной ответственности нового типа говорит тот факт, что группа «Группа ГМС» в 2023 году запустила новое направление предпринимательской деятельности — «Технологии переработки нефти и газа». Компания начала вести сервисное обслуживание насосов, компрессоров и турбин иностранного выпуска. Мухин отмечает, что действия отечественных машиностроителей из «Группы ГМС», которые на фоне ухода зарубежных производителей начали заниматься решением вопросов этого сервиса, играют большую роль в профилактике сбоев при работе масштабных производственных мощностей и целых отраслей, которые способствуют пополнению бюджета России и реализации социальных обязательств государства.