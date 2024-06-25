«Группа ГМС» передала более 400 млн рублей на благотворительность

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Как сообщает lenta.ru, ссылаясь на заявление пресс-службы компании, за последнее десятилетие на социальную поддержку, благотворительность и пожертвования удалось направить свыше 400 миллионов рублей, а за последние три года — порядка 250 миллионов рублей.
Компания оказывает значительную поддержку молодым семьям, развитию спорта, содействует воплощению образовательных и медицинских инициатив. За последние годы на улучшение жилищных условий молодых и малообеспеченных семей передали около 100 миллионов рублей, на развитие профессионального и детского спорта — 120 миллионов, на поддержание и восстановление храмов — 40 миллионов рублей, на образовательные и медицинские инициативы — 25 миллионов рублей. В целях поддержки ветеранских и общественно-патриотических организаций машиностроительный холдинг перечислил 65 миллионов рублей.
Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве России Александр Шатилов обращает внимание на то, что «Группа ГМС» выступает в роли одного из наиболее значимых национальных игроков в сфере машиностроения, при этом ведет масштабную социальную политику и занимается благотворительностью
Предприятия «Группы ГМС» за последнее десятилетие уплатили налоги в бюджеты всех уровней на 78 миллиардов рублей.
По словам гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, о высокой социальной ответственности нового типа говорит тот факт, что группа «Группа ГМС» в 2023 году запустила новое направление предпринимательской деятельности — «Технологии переработки нефти и газа». Компания начала вести сервисное обслуживание насосов, компрессоров и турбин иностранного выпуска. Мухин отмечает, что действия отечественных машиностроителей из «Группы ГМС», которые на фоне ухода зарубежных производителей начали заниматься решением вопросов этого сервиса, играют большую роль в профилактике сбоев при работе масштабных производственных мощностей и целых отраслей, которые способствуют пополнению бюджета России и реализации социальных обязательств государства.
«Группа ГМС» владеет производственными мощностями в ряде российских регионов, но из зарубежных активов она была вынуждена выйти из-за санкционной политики Украины и США. Компания в оперативном режиме успела провести локализацию на своих российских мощностях большей части продукции, которая ранее выпускалась за границей. Производственные активы на данный момент располагаются исключительно в РФ и Республике Беларусь.