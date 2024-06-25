Главные места для тихой охоты в Башкирии: где искать грибы

Если вы любите рыжики, то вам прямая дорога в Илишевский район, около деревни Ишкарово. Эти грибы здесь встречаются в больших количествах, особенно в хвойных лесах. Рыжики любят влажную почву, поэтому лучшим временем для их сбора будет после дождя, когда земля еще влажная.