Главные места для тихой охоты в Башкирии: где искать грибы

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Башкортостан славится своими лесами, полями и садами, которые являются настоящими сокровищницами для грибников. В этой статье мы расскажем о лучших местах для сбора грибов в Башкирии, поделимся полезными советами и правилами, которые помогут вам провести «тихую охоту» безопасно и с удовольствием.
Красный Яр — рай для любителей шампиньонов. Здесь эти грибы растут в изобилии на полянах и в лесах. Удобное расположение деревни привлекает множество грибников, поэтому рекомендуется отправляться сюда пораньше, чтобы избежать конкуренции.
Помимо Красного Яра, есть и другие места, где можно найти шампиньоны. Это СНТ Озёрное в Уфимском районе и село Кабаково в Кармаскалинском районе. Эти локации также славятся обилием шампиньонов, поэтому грибники могут рассчитывать на хороший урожай.
Один из самых грибных районов Башкирии. Особенно богатыми на грибы являются леса около села Старокурмашево. Грузди здесь можно найти на лугах и в лесных массивах. Опытные грибники советуют собирать грибы утром, чтобы они дольше сохраняли свежесть.
Если вы любите рыжики, то вам прямая дорога в Илишевский район, около деревни Ишкарово. Эти грибы здесь встречаются в больших количествах, особенно в хвойных лесах. Рыжики любят влажную почву, поэтому лучшим временем для их сбора будет после дождя, когда земля еще влажная.
Дополнительно можно посмотреть в Нуримановском (д. Большие Шиды и с. Павловка), Илишевском (с. Ишкарово), а также Уфимском (с. Дмитриевка, д. Осоргино и Начапкино).
Камышлы — идеальное место для сбора желтого груздя. Этот вид гриба предпочитает березовые и смешанные леса. Грибники отмечают, что в Камышлы можно найти крупные и здоровые экземпляры, если отправиться на поиски утром или вечером, когда солнце не так активно.
В Языково можно найти множество подберезовиков и белых грибов. Эти грибы предпочитают березовые рощи и смешанные леса. Благоварский район также славится своими ягодными местами, поэтому не забудьте взять с собой дополнительную корзинку для черники и земляники.
Грибники со стажем советуют искать грибы в лесах и на полянах около Мелькомбината. Лисички здесь растут большим количеством, особенно после дождей. Опята можно найти на старых пнях и валежнике.
Дополнительно можно посмотреть в Илишевском (с. Ишкарово) и Уфимском (с. Дмитриевка) районах.
Благоварский район — настоящий рай для грибников. Здесь можно найти практически все виды грибов, от подберезовиков до груздей. Особенно богатыми на грибы являются лесные массивы около сел Нурлино, Дмитриевка и Новокагнышево.
Месягутово — отличное место для тех, кто ищет подосиновики и подберезовики. Грибы здесь растут в изобилии, особенно в березовых и смешанных лесах. Не забудьте захватить с собой корзину побольше, ведь здесь можно собрать настоящий грибной урожай.
Эти места известны своими грибными полями, где можно найти опята, лисички и маслята. Станции расположены недалеко от Уфы, что делает их доступными для городских жителей.
Также окрестности рядом: Кировский (п. Мелькомбинат и д. Дудкино), Калининский (п. Базилевка), Благовещенск (с. Бедеева Поляна) и Иглинского (п. Кудеевский). Эти районы славятся своими грибными местами, где можно найти опята, подберезовики и белые грибы. Грибники отмечают, что здесь можно собрать хороший урожай, особенно после дождей.