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Posted Сегодня, 17:25

Published Сегодня, 17:25

Modified Сегодня, 17:27

Updated Сегодня, 17:27

Главные места для тихой охоты в Башкирии: где искать грибы

Главные места для тихой охоты в Башкирии: где искать грибы

25 июня 2024, 17:25
Фото: 1MI
Главные места для тихой охоты в Башкирии: где искать грибы
Если вы мечтаете о полной корзине грибов, то пора собираться в лес, потому что начался сезон «тихой охоты». Не упустите шанс узнать, где именно искать грибы в Башкирии, чтобы вернуться домой с богатым уловом.

Башкортостан славится своими лесами, полями и садами, которые являются настоящими сокровищницами для грибников. В этой статье мы расскажем о лучших местах для сбора грибов в Башкирии, поделимся полезными советами и правилами, которые помогут вам провести «тихую охоту» безопасно и с удовольствием.

Окрестности деревни Красный Яр (Уфимский район)

  • Расстояние от Уфы: примерно 20 км.
  • Какие грибы можно найти: шампиньоны.

Красный Яр — рай для любителей шампиньонов. Здесь эти грибы растут в изобилии на полянах и в лесах. Удобное расположение деревни привлекает множество грибников, поэтому рекомендуется отправляться сюда пораньше, чтобы избежать конкуренции.

Помимо Красного Яра, есть и другие места, где можно найти шампиньоны. Это СНТ Озёрное в Уфимском районе и село Кабаково в Кармаскалинском районе. Эти локации также славятся обилием шампиньонов, поэтому грибники могут рассчитывать на хороший урожай.

Леса в Кушнаренковском районе

  • Расстояние от Уфы: около 50 км.
  • Какие грибы можно найти: грузди

Один из самых грибных районов Башкирии. Особенно богатыми на грибы являются леса около села Старокурмашево. Грузди здесь можно найти на лугах и в лесных массивах. Опытные грибники советуют собирать грибы утром, чтобы они дольше сохраняли свежесть.

Особенно богатыми на грибы являются леса около села Старокурмашево.Особенно богатыми на грибы являются леса около села Старокурмашево.
Особенно богатыми на грибы являются леса около села Старокурмашево.
Фото: vk.com/bashgrib

Окрестности Ишкарово (Илишевский район)

  • Расстояние от Уфы: примерно 150 км
  • Какие грибы можно найти: рыжики

Если вы любите рыжики, то вам прямая дорога в Илишевский район, около деревни Ишкарово. Эти грибы здесь встречаются в больших количествах, особенно в хвойных лесах. Рыжики любят влажную почву, поэтому лучшим временем для их сбора будет после дождя, когда земля еще влажная.

Дополнительно можно посмотреть в Нуримановском (д. Большие Шиды и с. Павловка), Илишевском (с. Ишкарово), а также Уфимском (с. Дмитриевка, д. Осоргино и Начапкино).

Деревня Камышлы

  • Расстояние от Уфы: Около 100 км.
  • Какие грибы можно найти: желтый груздь

Камышлы — идеальное место для сбора желтого груздя. Этот вид гриба предпочитает березовые и смешанные леса. Грибники отмечают, что в Камышлы можно найти крупные и здоровые экземпляры, если отправиться на поиски утром или вечером, когда солнце не так активно.

Деревня Языково (Благоварский район)

  • Расстояние от Уфы: примерно 65 км
  • Какие грибы можно найти: подберезовики, белые грибы

В Языково можно найти множество подберезовиков и белых грибов. Эти грибы предпочитают березовые рощи и смешанные леса. Благоварский район также славится своими ягодными местами, поэтому не забудьте взять с собой дополнительную корзинку для черники и земляники.

Грибники со стажем советуют искать грибы в лесах и на полянах около МелькомбинатаГрибники со стажем советуют искать грибы в лесах и на полянах около Мелькомбината
Грибники со стажем советуют искать грибы в лесах и на полянах около Мелькомбината
Фото: vk.com/bashgrib

Район Мелькомбината

  • Расстояние от Уфы: около 15 км
  • Какие грибы можно найти: опята, лисички

Грибники со стажем советуют искать грибы в лесах и на полянах около Мелькомбината. Лисички здесь растут большим количеством, особенно после дождей. Опята можно найти на старых пнях и валежнике.

Дополнительно можно посмотреть в Илишевском (с. Ишкарово) и Уфимском (с. Дмитриевка) районах.

Лесные массивы в Благоварском районе

  • Расстояние от Уфы: примерно 70 км
  • Какие грибы можно найти: подберезовики, грузди

Благоварский район — настоящий рай для грибников. Здесь можно найти практически все виды грибов, от подберезовиков до груздей. Особенно богатыми на грибы являются лесные массивы около сел Нурлино, Дмитриевка и Новокагнышево.

Лесопосадки в Месягутово (Дуванский район)

  • Расстояние от Уфы: примерно 200 км
  • Какие грибы можно найти: подосиновики, подберезовики

Месягутово — отличное место для тех, кто ищет подосиновики и подберезовики. Грибы здесь растут в изобилии, особенно в березовых и смешанных лесах. Не забудьте захватить с собой корзину побольше, ведь здесь можно собрать настоящий грибной урожай.

Станции расположены недалеко от Уфы, что делает их доступными для городских жителейСтанции расположены недалеко от Уфы, что делает их доступными для городских жителей
Станции расположены недалеко от Уфы, что делает их доступными для городских жителей
Фото: vk.com/bashgrib

Станции «Ям-Бахта» и «Озерная»

  • Расстояние от Уфы: примерно 30-40 км 
  • Какие грибы можно найти: опята, лисички, маслята

Эти места известны своими грибными полями, где можно найти опята, лисички и маслята. Станции расположены недалеко от Уфы, что делает их доступными для городских жителей.

Окрестности Затон

  • Расстояние от Уфы: примерно 20 км
  • Какие грибы можно найти: опята, подберезовики, белые грибы

Также окрестности рядом: Кировский (п. Мелькомбинат и д. Дудкино), Калининский (п. Базилевка), Благовещенск (с. Бедеева Поляна) и Иглинского (п. Кудеевский). Эти районы славятся своими грибными местами, где можно найти опята, подберезовики и белые грибы. Грибники отмечают, что здесь можно собрать хороший урожай, особенно после дождей.

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#Ольга Харина#Общество#Грибы#Грибное место
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