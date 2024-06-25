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Ночных «наливаек» в Башкирии больше не будет

Ночных «наливаек» в Башкирии больше не будет

25 июня 2024, 09:20
Фото: Freepik
От торговых точек, реализующих алкоголь в ночные часы, страдают жители близлежащих домов, сообщил спикер Курултая Константин Толкачев.

В первом чтении был принят проект закона, призванного ограничить деятельность «наливаек». Речь идет о небольших магазинах в жилой зоне, которые осуществляют продажу спиртного в темное время суток. Отмечается, что данные торговые точки часто мимикрируют под заведения общественного питания, которым продажа алкоголя разрешена в любое время суток.

Как отметил спикер парламента Константин Толкачев, больше всего от «наливаек» страдают жители близлежащих домов. Подобные точки, по его словам, концентрируют вокруг себя нетрезвых скопления нетрезвых людей и шумных компаний. В связи с этом парламентарии рассматривают возможность введения запрета на реализацию спиртного в ночное время в жилой зоне.

Законопроект предусматривает запрет на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в период с 23:00 до 08:00. Запрет не коснется ресторанов как таковых, а будет направлен на объекты общественного питания, находящиеся в МКД либо на прилегающих к нему территориях. Предварительно, предусмотрены в Новогоднюю ночь.

Напомним, на этой неделе в Башкирии вводится «сухой закон». К счастью любителей спиртного, запрет продлится всего сутки и коснется только продажи алкогольной продукции в магазинах. Заказать алкогольные напитки в заведениях общепита по-прежнему будет можно беспрепятственно.

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