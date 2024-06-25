Ночных «наливаек» в Башкирии больше не будет

Как отметил спикер парламента Константин Толкачев, больше всего от «наливаек» страдают жители близлежащих домов. Подобные точки, по его словам, концентрируют вокруг себя нетрезвых скопления нетрезвых людей и шумных компаний. В связи с этом парламентарии рассматривают возможность введения запрета на реализацию спиртного в ночное время в жилой зоне.