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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Жительница Башкирии едва не осталась без авто после визита на автомойку

Жительница Башкирии едва не осталась без авто после визита на автомойку

24 июня 2024, 10:33
Фото: 1MI
Обнаружив пропажу иномарки, жительница Стерлитамака обратилась в МВД, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудник автомобильной мойки в Стерлитамаке решил угнать автомобиль Opel Astra, чтобы «прокатиться».

В полицию обратилась 37-летняя женщина, ранее оставлявшая свое авто на мойке. Угонщика удалось найти и задержать. К томе моменту он успел уехать на несколько десятков километров от места преступления.

За рулем угнанного авто оказался 31-летний сотрудник автомойки. В ведомстве отмечают, что у него же имеется судимость. Предварительно, хозяйка оставила ключи в салоне авто, чем и решил воспользоваться злоумышленник.

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