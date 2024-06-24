Жительница Башкирии едва не осталась без авто после визита на автомойку

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Сотрудник автомобильной мойки в Стерлитамаке решил угнать автомобиль Opel Astra, чтобы «прокатиться».
В полицию обратилась 37-летняя женщина, ранее оставлявшая свое авто на мойке. Угонщика удалось найти и задержать. К томе моменту он успел уехать на несколько десятков километров от места преступления.
За рулем угнанного авто оказался 31-летний сотрудник автомойки. В ведомстве отмечают, что у него же имеется судимость. Предварительно, хозяйка оставила ключи в салоне авто, чем и решил воспользоваться злоумышленник.