В Башкирии начали строить бассейн за ₽1 млрд

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Как напомнил глава регионального Минспорта Руслан Хабибов, обойдётся бассейн в ₽1 млрд. Большая часть этой суммы — частные инвестиции ООО «БурТехРазвитие», более ₽786 млн. Кроме того, ₽305 млн выделили из федерального бюджета, остальную — из республиканской казны и местной.
Размер резервуара для плавания, со слов Хабибова. составит 50 метров. Изначально он задумывался в два раза меньше, однако в ходе подготовки инвестор изменил планы и пообещал покрыть все возникшие расходы.
Ранее Mkset сообщал о том, что в уфимском Нагаево построят школу и детский сад за ₽546 млн. Дошкольное учреждение планируют завершить до осени 2026 года, среднеобразовательное заведение — до ноября 2028 года.