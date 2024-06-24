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Posted Сегодня, 14:58

Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

В Башкирии начали строить бассейн за ₽1 млрд

В Башкирии начали строить бассейн за ₽1 млрд

24 июня 2024, 14:58
Фото: 1MI
Возведение крупного спортивного объекта начали в понедельник, 24 июня, рабочие в Октябрьском, стало известно в ходе совещания правительства Башкортостана.

Как напомнил глава регионального Минспорта Руслан Хабибов, обойдётся бассейн в ₽1 млрд. Большая часть этой суммы — частные инвестиции ООО «БурТехРазвитие», более ₽786 млн. Кроме того, ₽305 млн выделили из федерального бюджета, остальную — из республиканской казны и местной.

Размер резервуара для плавания, со слов Хабибова. составит 50 метров. Изначально он задумывался в два раза меньше, однако в ходе подготовки инвестор изменил планы и пообещал покрыть все возникшие расходы.

В селе Нагаево планируют открыть школу и детский сад за ₽546 млн
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Ранее Mkset сообщал о том, что в уфимском Нагаево построят школу и детский сад за ₽546 млн. Дошкольное учреждение планируют завершить до осени 2026 года, среднеобразовательное заведение — до ноября 2028 года.

#Общество#Спорт#Деньги#Башкортостан#Инвестиции#Строительство#Чиновники#Новости экономики#Новости Башкирии#Октябрьский
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