Уфимцам запретили ездить по улице Пугачёва до конца года

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Участок от улицы Геофизиков до Бородинской будет перекрыт до конца года — с 1 июля по 31 декабря. Движение ограничат в обе стороны.
Кроме того, столкнуться с неудобствами придётся водителям по пути в Нагево — правая полоса улицы Пугачева в сторону села окажется закрытой с начала июля по конец августа на отрезке от Авиаторской, 29 до перекрестка Пугачёва — Бельской. Между тем, как обещается, для водителей будет обеспечен объездной путь.
В администрации также сообщили о продлении ограничений на улице Сочинской, а именно — съезда на улицу Пугачёва. Пользоваться дорогой автолюбители не смогут ещё два месяца — до 31 августа
В начале июня стало известно о том, что «Южные ворота» готовы на 65%. Крупномасштабный проект обещают закончить к концу года. Как сообщал Mkset, всего путепровод должен обойтись в ₽2,6 млрд. Стройка ведётся с 2022 года.
Ранее Mkset публиковал информацию о перекрытиях на улице Бородинской. Мириться с неудобствами автолюбителям придётся до конца сентября. Закрыть участок дороги пришлось из-за строительства транспортной развязки.