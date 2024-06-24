Уфимцам запретили ездить по улице Пугачёва до конца года

Кроме того, столкнуться с неудобствами придётся водителям по пути в Нагево — правая полоса улицы Пугачева в сторону села окажется закрытой с начала июля по конец августа на отрезке от Авиаторской, 29 до перекрестка Пугачёва — Бельской. Между тем, как обещается, для водителей будет обеспечен объездной путь.