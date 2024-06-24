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Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:12

Updated Сегодня, 17:12

Уфимцам запретили ездить по улице Пугачёва до конца года

Уфимцам запретили ездить по улице Пугачёва до конца года

24 июня 2024, 17:04
Фото: 1MI
О новых перекрытиях на важной транспортной артерии в рамках строительства «Южных ворот» заявили в мэрии башкирской столицы.

Участок от улицы Геофизиков до Бородинской будет перекрыт до конца года — с 1 июля по 31 декабря. Движение ограничат в обе стороны.

Кроме того, столкнуться с неудобствами придётся водителям по пути в Нагево — правая полоса улицы Пугачева в сторону села окажется закрытой с начала июля по конец августа на отрезке от Авиаторской, 29 до перекрестка Пугачёва — Бельской. Между тем, как обещается, для водителей будет обеспечен объездной путь.

В администрации также сообщили о продлении ограничений на улице Сочинской, а именно — съезда на улицу Пугачёва. Пользоваться дорогой автолюбители не смогут ещё два месяца — до 31 августа

«Южные ворота» Уфы готовы на 65%
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В начале июня стало известно о том, что «Южные ворота» готовы на 65%. Крупномасштабный проект обещают закончить к концу года. Как сообщал Mkset, всего путепровод должен обойтись в ₽2,6 млрд. Стройка ведётся с 2022 года.

Ранее Mkset публиковал информацию о перекрытиях на улице Бородинской. Мириться с неудобствами автолюбителям придётся до конца сентября. Закрыть участок дороги пришлось из-за строительства транспортной развязки.

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