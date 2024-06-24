Тушить пожары в Башкирии помогут небеса

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Создаваться она будет на базе вертолетов семейства «КА». Об этом сообщил глава администрации Башкирии Радий Хабиров. Он также отметил, что инициативу он уже доложил МЧС России Александру Куренкову. Последний, на прошлой неделе посещал Уфу с проверкой.
Также глава Башкортостана подчеркнул, что для авиационного предприятия в городе Кумертау это был бы хороший заказ.
Отметим, что исходя из военной терминологии эскадрилья — это 3,4 звена по 4 воздушных судна. Противопожарный вертолет Ка-32А уже используется в Башкортостане для тушения лесных пожаров в Белорецком районе в труднодоступных местах, а также для тушения техногенных пожаров большой площади. Он может забирать с водоема и сбрасывать на возгорание 3200 литров воды за 1,5 минуты.