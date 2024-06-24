Тушить пожары в Башкирии помогут небеса

Отметим, что исходя из военной терминологии эскадрилья — это 3,4 звена по 4 воздушных судна. Противопожарный вертолет Ка-32А уже используется в Башкортостане для тушения лесных пожаров в Белорецком районе в труднодоступных местах, а также для тушения техногенных пожаров большой площади. Он может забирать с водоема и сбрасывать на возгорание 3200 литров воды за 1,5 минуты.