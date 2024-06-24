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Posted Сегодня, 16:12

Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:14

Updated Сегодня, 16:14

После потопа в Уфе начали класть гидроизоляцию

После потопа в Уфе начали класть гидроизоляцию

24 июня 2024, 16:12
Фото: Ратмир Мавлиев/Telegram
В столице Башкирии продолжают ремонтировать Шакшинский мост, о проделанной работе отчитался мэр города Ратмир Мавлиев у себя в соцсетях.

Как рассказал сити-менеджер, ремонт переправы ведётся круглосуточно — трудятся там сейчас более ста человек, используются 15 машин.

Сейчас на мосту занимаются нанесение гидроизоляции, смонтировано 758 тонн металлических конструкций. Дорожное покрытие же, со слов градоначальника, хотят нанести в июле — после этого сразу переключат движение.

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Мавлиев упомянул, что закончить все работы пытаются как можно раньше. Мэр также попросил уфимцев с пониманием относиться ко всевозможным транспортным неудобствам.

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