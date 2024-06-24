После потопа в Уфе начали класть гидроизоляцию

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Как рассказал сити-менеджер, ремонт переправы ведётся круглосуточно — трудятся там сейчас более ста человек, используются 15 машин.
Сейчас на мосту занимаются нанесение гидроизоляции, смонтировано 758 тонн металлических конструкций. Дорожное покрытие же, со слов градоначальника, хотят нанести в июле — после этого сразу переключат движение.
Мавлиев упомянул, что закончить все работы пытаются как можно раньше. Мэр также попросил уфимцев с пониманием относиться ко всевозможным транспортным неудобствам.