Подпольный зоопарк нашли прокуроры в Башкирии

Итогом проверки башкирской межрайонной природоохранной прокуратуры стало три протокола. На ферме выявили нарушения в содержании животных, несоблюдение ветеринарных и санитарных правил, а также оказалось, что бизнес работает без лицензии. Владельца эко-фермы оштрафовали, также ему предписали устранить все нарушения.