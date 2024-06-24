Подпольный зоопарк нашли прокуроры в Башкирии

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Сотрудники надзорного ведомства проверили эко-ферму, расположенную в посёлке Шихан Ишимбайского района. На территории организации для развлечения гостей и получения прибыли содержатся экзотические животные птицы. Бизнес строится на верблюдах, маралах, декоративных козочках, павлинах, фазанах и даже африканских страусах. Как оказалось, жилось им там несладко.
Итогом проверки башкирской межрайонной природоохранной прокуратуры стало три протокола. На ферме выявили нарушения в содержании животных, несоблюдение ветеринарных и санитарных правил, а также оказалось, что бизнес работает без лицензии. Владельца эко-фермы оштрафовали, также ему предписали устранить все нарушения.