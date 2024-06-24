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Подпольный зоопарк нашли прокуроры в Башкирии

Подпольный зоопарк нашли прокуроры в Башкирии

24 июня 2024, 07:50
Фото: freepik.com
Организация работала под вывеской эко-фермы больше двух лет без разрешительных документов и внимания к здоровью подопечных животных, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Сотрудники надзорного ведомства проверили эко-ферму, расположенную в посёлке Шихан Ишимбайского района. На территории организации для развлечения гостей и получения прибыли содержатся экзотические животные птицы. Бизнес строится на верблюдах, маралах, декоративных козочках, павлинах, фазанах и даже африканских страусах. Как оказалось, жилось им там несладко.

Итогом проверки башкирской межрайонной природоохранной прокуратуры стало три протокола. На ферме выявили нарушения в содержании животных, несоблюдение ветеринарных и санитарных правил, а также оказалось, что бизнес работает без лицензии. Владельца эко-фермы оштрафовали, также ему предписали устранить все нарушения.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Животные#Лицензия#Нарушения#Эко-ферма#Ветеринария#Санитария
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