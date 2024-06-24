Мужчину раздавила стена коровника в Башкирии

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы. Это самая строгая санкция за преступление. Самая мягкая санкция — отстранение от должности на срок до трех лет. Впрочем, это вряд ли сильно скажется на трудовой биографии обвиняемого. По данным налоговой инспекции, кооператив был ликвидирован в начале 2024 года. Он проработал почти четверть века. По последним данным, там трудились 128 человек.



