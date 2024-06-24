Мужчину раздавила стена коровника в Башкирии

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В Башкирии завершено расследование уголовного дела по несчастному случаю. Следствие по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» вели в отношении председателя сельскохозяйственного производственного кооператива СПК им. Карла Маркса. Организация имеет недвижимость в селе Старый Курдым Татышлинского района Башкирии. Председателя обвиняют в нарушении требований охраны труда, которое повлекло смерть сотрудника. Следователи в Башкирии считают, что из-за преступного попустительства председателя кооператива СПК им. Карла Маркса погиб заведующий молочно-товарной фермой № 1. Руководитель сельхозпредприятия еще до приговора суда согласился с предъявленным обвинением.
Трагедия произошла в селе Старый Курдым Татышлинского района летом 2023 года. В августе рухнула кирпичная стена в коровнике кооператива СПК им. Карла Маркса. Под завалами из обломков кирпича оказался 58-летний мужчина. Известно, что погиб заведующий молочно-товарной фермой № 1. Он скончался от полученных травм. Его тело под завалами нашли коллеги. Коровник был построен почти за 40 лет до трагического инцидента. Эти детали ЧП ранее сообщала региональная госинспекция труда.
Следователи начали проверку и пришли к выводу о наличии криминала в казавшемся на первый взгляд несчастным случае. Было выяснено, что ответственность за рухнувшую стенку несёт председатель организации. Он уже признал свою вину в том, что не следил за состоянием здания коровника. А это и стало причиной гибели 58-летнего сотрудника.
Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы. Это самая строгая санкция за преступление. Самая мягкая санкция — отстранение от должности на срок до трех лет. Впрочем, это вряд ли сильно скажется на трудовой биографии обвиняемого. По данным налоговой инспекции, кооператив был ликвидирован в начале 2024 года. Он проработал почти четверть века. По последним данным, там трудились 128 человек.
Напомним, в июне в результате выполнения своих трудовых обязанностей в Уфе погибли четверо строителей. При возведении блока ЖК «Менделеевский» упал фасадный подъемник. Трое мужчин погибли на месте ЧП, четвертый скончался в больнице. Он так и не пришёл в сознание. Известно, что строители были сотрудниками двух организаций. В подробностях несчастного случае разбираются следствие, прокуратура и трудовая инспекция. Предварительная версия причины трагедии на стройплощадке — несоблюдение требований безопасности при работе на высоте.