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Posted 24 июня, 12:22

Published 24 июня, 12:22

Modified 24 июня, 13:02

Updated 24 июня, 13:02

День рождения закончился больничной койкой для двух детей и двух взрослых в Уфе

Известно состояние детей, отравившихся парами хлора в Уфе

24 июня 2024, 12:22
Фото: Изображение Midjourney

День рождения закончился больничной койкой для двух детей и двух взрослых в Уфе

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Дети
Несколько человек почувствовали недомогание после отдыха в одном из уфимских коттеджей с бассейном, рассказали Mkset в пресс-службе регионального Минздрава.

По информации ведомства, в результате купания в бассейне коттеджа под Уфой пострадали семь человек, в числе которых двое детей. Сообщается, что детей доставили в медучреждения региона. Шестилетний ребенок находится в ГКБ 17, 18-летний — в отделении токсикологии больницы №21.

Двое взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще трое отказались от госпитализации. Полученный ими вред организму врачи оценили как «легкой степени тяжести».

Напомним, об отравлении парами хлора во время отдыха в бассейне стало известно в пятницу, 21 июня. К проверке подключилось региональное управление Роспотребнадзора.

Скандальный коттедж в деревне Князево под Уфой, по информации в сети, можно арендовать для проведения мероприятий, как и поступили пострадавшие. Примечательно, что это уже не первый раз, когда этот дом оказывается в поле зрения СМИ и правоохранительных органов.

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