Хабиров возмутился растущей смертностью на башкирских дорогах

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
За минувшую неделю в республике произошли уже 52 аварии — различные травмы в них получили 61 человек, погибли 12 водителей и пассажиров. Всего же с начала года инспекторы зарегистрировали 1214 дорожно-транспортных происшествий. В минувшем году этот показатель был на 292 единиц выше. Травмировались с начала года в ДТП 166 человек.
Между тем фиксируется значительное увеличение смертности на дорогах — динамика показывает, что число жертв трагических аварий выросло на 42 человека.
Глава региона Радий Хабиров в ходе правительственного совещания в понедельник, 24 июня, комментируя обновлённую статистику, дал поручение «собираться и снова думать, что делать».
— Я с вас задачу не снимаю, каждый год мы должны снижать количество смертельных аварий, пока плюс 42 идёте. Как будете решать вопрос? — отчитал руководитель республики подчинённых.
Ранее на въезде в Уфу произошла массовая авария, в которой разбились пять иномарок. В результате происшествия пострадала пожилая женщина.
На днях жуткое ДТП, в котором погибли жители Башкирии, случилось в Челябинской области. Водитель легковушки неудачно вписался в поворот, в результате иномарку занесло. Машину выбросило на встречную полосу, где в этот момент «летела» фура. От столкновения погибли тринадцатилетняя девочка и 39-летний мужчина.