Хабиров возмутился растущей смертностью на башкирских дорогах

За минувшую неделю в республике произошли уже 52 аварии — различные травмы в них получили 61 человек, погибли 12 водителей и пассажиров. Всего же с начала года инспекторы зарегистрировали 1214 дорожно-транспортных происшествий. В минувшем году этот показатель был на 292 единиц выше. Травмировались с начала года в ДТП 166 человек.