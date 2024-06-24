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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Хабиров возмутился растущей смертностью на башкирских дорогах

Хабиров возмутился растущей смертностью на башкирских дорогах

24 июня 2024, 14:04
Фото: 1MI
С начала 2024 года на автодорогах Башкортостана в авариях погибли 166 человек, гласят данные ГАИ региона.

За минувшую неделю в республике произошли уже 52 аварии — различные травмы в них получили 61 человек, погибли 12 водителей и пассажиров. Всего же с начала года инспекторы зарегистрировали 1214 дорожно-транспортных происшествий. В минувшем году этот показатель был на 292 единиц выше. Травмировались с начала года в ДТП 166 человек.

Между тем фиксируется значительное увеличение смертности на дорогах — динамика показывает, что число жертв трагических аварий выросло на 42 человека.

Трассы Башкирии стали дорогами смерти
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Глава региона Радий Хабиров в ходе правительственного совещания в понедельник, 24 июня, комментируя обновлённую статистику, дал поручение «собираться и снова думать, что делать».

— Я с вас задачу не снимаю, каждый год мы должны снижать количество смертельных аварий, пока плюс 42 идёте. Как будете решать вопрос? — отчитал руководитель республики подчинённых.
Пять иномарок разбились в Уфе
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Ранее на въезде в Уфу произошла массовая авария, в которой разбились пять иномарок. В результате происшествия пострадала пожилая женщина.

На днях жуткое ДТП, в котором погибли жители Башкирии, случилось в Челябинской области. Водитель легковушки неудачно вписался в поворот, в результате иномарку занесло. Машину выбросило на встречную полосу, где в этот момент «летела» фура. От столкновения погибли тринадцатилетняя девочка и 39-летний мужчина.

#Происшествия#ГИБДД#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Чиновники#Новости Башкирии#Транспорт#Смертность#ГАИ#Инциденты
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