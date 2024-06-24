Гнев и недоумение: что думают пассажиры о водителях такси

— Я поставила точку, куда мне нужно доехать. Когда я садилась в машину, водитель уточнил адрес, я его подтвердила. Однако через какое-то время мы приехали в какую-то лесистую часть города около реки, где водитель мне сказал, что мы приехали. Моя точка была на другом берегу…