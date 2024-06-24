Гнев и недоумение: что думают пассажиры о водителях такси

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
В такси пассажиры должны чувствовать себя комфортно и защищено. Однако, к сожалению, участились случаи неприятных происшествий. В 2023 году в Уфе водитель такси жестоко избил клиентку из-за поврежденной купюры, а компания-перевозчик лишь принесла извинения. Хотя не все истории такие трагичные, давайте разберем, с чем чаще всего сталкиваются пассажиры такси.
Одна из самых распространенных жалоб пассажиров — это ложные уведомления о прибытии машины. Многие пользователи замечают, что водитель нажимает кнопку «на месте», когда фактически находится в нескольких кварталах от точки назначения.
— Заказываю машину. Поскольку машин обычно бывает в ближайшей округе много, время ожидания редко превышает 5 минут. За это время я успеваю одеться, спуститься вниз, выйти из подъезда и начать отслеживание местонахождения машины. Зачастую вижу, что машина находится в двух-трёх кварталах от меня, но приходит сообщение: «вас ожидает машина…». Это не машина меня ожидает, а я машину ожидаю! — недоумевает один из пассажиров.
Что же заставляет водителей так поступать? Водители объясняют это разными причинами: автоматическими сообщениями или ошибками приложения. Но на самом деле все просто — это желание заработать на времени ожидания.
Каждый дополнительный момент, который пассажир ждет машину, увеличивает окончательную сумму поездки. Для водителя это может быть незначительная сумма, но если таких пассажиров много, то и дополнительный заработок становится ощутимым.
Еще одна распространенная проблема — это отмена заказов водителями, если им не нравится стоимость поездки или пункт назначения. Пассажиры часто замечают, что водитель может нажать кнопку «на месте» заранее, чтобы увидеть конечную точку и стоимость поездки, и если что-то не устраивает, просто отменить заказ.
— Нажимает «на месте» заранее, чтобы увидеть пункт назначения и стоимость поездки. Делает так, чтобы иметь возможность отказаться, если ему не понравится стоимость. И да, таким хитрожопым оценки надо снижать.
Такие действия не только раздражают пассажиров, но и создают дополнительные трудности, особенно если нужно срочно добраться до места.
Иногда пассажиры сталкиваются с куда более серьезными проблемами, связанными с оплатой и возвратами. Одна из таких историй произошла с пользователем, который заказал такси для доставки забытой вещи, но столкнулся с неадекватным поведением водителя.
— Заказал через приложение в 09:58 приехала убитая в хлам машина (ВАЗ 2107). Передал водителю небольшой пакет с обувью. Пакет, кстати, брендированный из ювелирки, может быть поэтому у паренька что-то в голове щелкнуло. Думаю все ок, работаю и попутно мониторю приложение, доехал или нет. Смотрю, почти поехал и написал девушке, мол, готовься. Захожу в приложение, а заказ завершен. Не понял. Пишу обратно ей, никто не звонил, никто не писал. Она вышла на парковку, оббежала все, никого нет.
Пассажир звонил в поддержку несколько раз, и лишь спустя три часа ему вернули деньги. Однако обувь так и не вернули, а Яндекс предложил лишь промокод со скидкой.
Ещё одна история произошла после посиделок с друзьями в кафе. Когда пришло время вызывать такси, водитель отказался везти пассажиров на другой конец города.
Некоторые водители могут отказаться выполнять заказ, если считают его слишком длинным или неудобным. Это особенно неприятно, когда пассажир уже настроился на поездку и не хочет тратить время на повторный вызов такси.
— И вот появляется это чудо! Первое что мы от него услышали: 'Далеко. Я вас не повезу'. — Почему? — справедливо удивляемся мы. — Не повезу и всё, я сказал. — Хорошо, отменяйте заказ. — Не указывай что я должен делать. Сам знаю. Отменю сейчас.
Такие ситуации вызывают у пассажиров не только раздражение, но и недоверие к сервису в целом.
Неправильные маршруты и непонимание адресов также становятся частой проблемой, особенно в больших городах. Многие водители не знаю маршрутов и адресов, а просто ездят туда, куда их ведет навигатор.
— Я поставила точку, куда мне нужно доехать. Когда я садилась в машину, водитель уточнил адрес, я его подтвердила. Однако через какое-то время мы приехали в какую-то лесистую часть города около реки, где водитель мне сказал, что мы приехали. Моя точка была на другом берегу…
Такие ошибки могут стоить пассажирам времени и нервов, особенно если они спешат на важную встречу или мероприятие.