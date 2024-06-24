До 84% месячной нормы осадков выпало в Уфе за несколько дней

В Уфе за несколько дней выпала норма осадков до 84% от месячной нормы осадков. Об этом свидетельствуют данные управления, полученные в период с 22 по 23 июня, а также за ночь текущего понедельника, 24 июня. Обильные осадки в минувшие выходные объясняют циркуляцией циклона.