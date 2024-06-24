До 84% месячной нормы осадков выпало в Уфе за несколько дней

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
В Уфе за несколько дней выпала норма осадков до 84% от месячной нормы осадков. Об этом свидетельствуют данные управления, полученные в период с 22 по 23 июня, а также за ночь текущего понедельника, 24 июня. Обильные осадки в минувшие выходные объясняют циркуляцией циклона.
Так, метеостанция Уфа-Аэропорт информирует о количестве осадков в 53 мм, на метеостанции Уфа-Дема зафиксировали показатели 39 мм, на метеопосту Уфа-ГМЦ зафиксировали около 24 мм.
По прогнозов синоптиков, в ближайшие дни температурные и погодные условия в регионе не претерпят больших изменений. Жителей республики ожидает прохладная погода с осадками. Примечательно, что до этого в регионе царила аномальная жара, вплоть до температурных рекордов.
Напомним, что стихия обрушилась на Башкирию в минувшие выходные. Люди с разных концов региона показали в соцсетях впечатляющие видео со вспышками молний, раскатами грома и шквалистым ветром. Как итог во многих годах оказались крыши с домов, затоплены и размыты дороги, повреждены коммуникации и др.