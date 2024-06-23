Житель Уфы помог задержать пьяного водителя иномарки, который не стоял на ногах

Как только полицейские забили его фамилию и имя в базу данных, то им сразу стало понятно, что мужчина своего рода рецидивист и уже неоднократно садился пьяным за руль и даже был лишен прав из-за этого. По данным экипажа, от него воняло спиртным, в машине были пустые бутылки из-под алкоголя. Проходить освидетельствование он отказался. Авто забрали на штрафстоянку.