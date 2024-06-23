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Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Житель Уфы помог задержать пьяного водителя иномарки, который не стоял на ногах

Житель Уфы помог задержать пьяного водителя иномарки, который не стоял на ногах

23 июня 2024, 09:15
Фото: Телеграм канала Владимира Севастьянова
Руководитель региональной Госавтоинспекции рассказал, что наградил неравнодушного уфимца.

Владимир Севастьянов в своих социальных сетях сообщил, что наградил неравнодушного жителя столицы Башкирии, благодаря которому удалось остановить и задержать водителя находящегося в сильнейшем алкогольном опьянении на автомобиле Peugeot в Демском районе города.

Мужчина не просто написал в чат-бот дорожной полиции о нарушителе, а еще и сопровождал его ориентируя экипаж ГАИ до того момента, как они остановили нарушителя.

Как только полицейские забили его фамилию и имя в базу данных, то им сразу стало понятно, что мужчина своего рода рецидивист и уже неоднократно садился пьяным за руль и даже был лишен прав из-за этого. По данным экипажа, от него воняло спиртным, в машине были пустые бутылки из-под алкоголя. Проходить освидетельствование он отказался. Авто забрали на штрафстоянку.

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