Житель Уфы помог задержать пьяного водителя иномарки, который не стоял на ногах

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Владимир Севастьянов в своих социальных сетях сообщил, что наградил неравнодушного жителя столицы Башкирии, благодаря которому удалось остановить и задержать водителя находящегося в сильнейшем алкогольном опьянении на автомобиле Peugeot в Демском районе города.
Мужчина не просто написал в чат-бот дорожной полиции о нарушителе, а еще и сопровождал его ориентируя экипаж ГАИ до того момента, как они остановили нарушителя.
Как только полицейские забили его фамилию и имя в базу данных, то им сразу стало понятно, что мужчина своего рода рецидивист и уже неоднократно садился пьяным за руль и даже был лишен прав из-за этого. По данным экипажа, от него воняло спиртным, в машине были пустые бутылки из-под алкоголя. Проходить освидетельствование он отказался. Авто забрали на штрафстоянку.