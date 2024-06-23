В Уфе подчитывают ущерб после прошедшего шторма

Прошедший накануне ветер с дождем в народе уже прозвали суперштормом. По данным регионального МЧС ветер был до 17 м/с, который вместе с сильным ливнем натворил в годе бед. Из-за сорванной крыши было повреждено 15 автомобилей. По городу упало 30 деревьев, которые оборвали линии электропередач, а также задели около 12 машин.