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В Уфе подчитывают ущерб после прошедшего шторма

В Уфе подчитывают ущерб после прошедшего шторма

23 июня 2024, 05:14
Фото: Photo by form PxHere
МЧС Башкирии опубликовало данные об упавших деревьях и слетевшей кровле в столице региона.

Прошедший накануне ветер с дождем в народе уже прозвали суперштормом. По данным регионального МЧС ветер был до 17 м/с, который вместе с сильным ливнем натворил в годе бед. Из-за сорванной крыши было повреждено 15 автомобилей. По городу упало 30 деревьев, которые оборвали линии электропередач, а также задели около 12 машин.

В городе наблюдался перелив 7 участков автомобильных дорог про улицам: Ростовская, С. Юлаева, Вологодская, Амантая, Бакалинская, Сочинская и Жукова. Также вода собралась на площадке аэропорта.

— Самое главное, что нет пострадавших и погибших. Все остальное мелочи. Переливы дорог закончились в течении нескольких часов, упавшие деревья уберут, а поврежденные машины отремонтируют. Можно с уверенностью сказать, что Уфа пережила эту непогоду с достоинством и с наименьшими потерями, — отметил местный житель Салават Култуев.
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