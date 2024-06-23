В Уфе подчитывают ущерб после прошедшего шторма

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Прошедший накануне ветер с дождем в народе уже прозвали суперштормом. По данным регионального МЧС ветер был до 17 м/с, который вместе с сильным ливнем натворил в годе бед. Из-за сорванной крыши было повреждено 15 автомобилей. По городу упало 30 деревьев, которые оборвали линии электропередач, а также задели около 12 машин.
В городе наблюдался перелив 7 участков автомобильных дорог про улицам: Ростовская, С. Юлаева, Вологодская, Амантая, Бакалинская, Сочинская и Жукова. Также вода собралась на площадке аэропорта.
— Самое главное, что нет пострадавших и погибших. Все остальное мелочи. Переливы дорог закончились в течении нескольких часов, упавшие деревья уберут, а поврежденные машины отремонтируют. Можно с уверенностью сказать, что Уфа пережила эту непогоду с достоинством и с наименьшими потерями, — отметил местный житель Салават Култуев.