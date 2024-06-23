В Башкирии дорога ушла под землю в гигантский провал

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
ЧП произошло в Миякинском районе республики, из-за сильного ливня, который прошел там накануне, на место дороги появилась огромная дыра в земле между деревнями Менеузтамак и Ихтисад.
— У нас полно карстовых пустот, вот видимо и тут вода просто размыла карст и дорога провалилась. Местные власти дыру огороди и ездить по этой дороге запретили. Хорошо еще, что никто не пострадал. Несколько лет назад в похожую дыру корова упала, ее потом так и не нашли. Вообще что-то странное конечно творится с погодой. То жара невыносимая, то дожди проливные с ветром и градом. Очень страшно, словно кто-то гневается на нас, — рассказал в сетях местный житель.
В администрации района нас заверили, что дыра в земле в скором времени будет засыпана, а пока движение по дороге ограничили.