В Башкирии бушует торнадо

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Непогода в Башкирии бушует вторые сутки. Сильный ветер и дожди буквально разрушают все постройки в некоторых районах республики. Больше всего досталось Абзелиловскому району республики, там смерчем повреждена крыша школы в селе Янгельское, заборы и хозяйственные постройки.
— В этом году погода нас прям удивляет, весной едва не смыло талыми водами, а летом уже второй или третий смерч наведывается. Дождями все заливает. Градом засыпает. Уж не знаю, что с урожаем будет, сможем ли мы его собрать. Сейчас сенокос начался, я вот три дня назад накосил травы, до сих пор собрать и привезти домой не могу, то дождь, то ветер, то торнадо! — рассказал местный житель Урай.
По данным синоптиков, непогода в Башкирии продлится еще как минимум пару суток, из-за Уральских год сильный циклон остановился в республике и не может двигаться дальше.