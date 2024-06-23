mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

В Башкирии бушует торнадо

В Башкирии бушует торнадо

23 июня 2024, 13:30
Фото: Photo by form PxHere
В Абзелиловском районе местным жителям удалось снять на видео разрушения, которые он причинил.

 

Непогода в Башкирии бушует вторые сутки. Сильный ветер и дожди буквально разрушают все постройки в некоторых районах республики. Больше всего досталось Абзелиловскому району республики, там смерчем повреждена крыша школы в селе Янгельское, заборы и хозяйственные постройки.

Видео: Photo by form PxHere
— В этом году погода нас прям удивляет, весной едва не смыло талыми водами, а летом уже второй или третий смерч наведывается. Дождями все заливает. Градом засыпает. Уж не знаю, что с урожаем будет, сможем ли мы его собрать. Сейчас сенокос начался, я вот три дня назад накосил травы, до сих пор собрать и привезти домой не могу, то дождь, то ветер, то торнадо! — рассказал местный житель Урай.

По данным синоптиков, непогода в Башкирии продлится еще как минимум пару суток, из-за Уральских год сильный циклон остановился в республике и не может двигаться дальше.

Читайте также:
Торнадо в Башкирии нанесло ущерб
#Общество#Видео#Башкирия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы
Подпишитесь
Почти 70 млн за жилье или топ-5 самых дорогих квартир в Уфе
Сегодня, 05:02
В Уфе подчитывают ущерб после прошедшего шторма
Сегодня, 05:14
Последствия Московского супершторма в Уфе
Вчера, 17:47
Российский «АвтоВАЗ» показал себя лучше всех на затопленных улицах Уфы
Вчера, 18:11
Из-за шторма в Уфе затопило многие ТЦ и аэропорт
Вчера, 19:01
Массовые рейды Госавтоинспекции пройдут в Башкирии
Вчера, 04:59