Три друга из Башкирии похитили у граждан более 32 млн рублей

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Пресс служба региональной полиции рассказала о необычном деле, связанном с крупным мошенничеством. Три друга придумали схему, по которой обманывали доверчивых граждан, прикрывая все это инвестициями.
Проживая в Стерлитамаке они открыли организацию по якобы инвестированию в валюту и ценные бумаги и начали активно рекламировать хороший доход превышающий средний по рынку. Мужчины открыли офис, куда стали приглашать доверчивых клиентов. Люди приносили кто сколько может, но суммы все равно впечатляют, минимальный вклад был 170 тысяч рублей, максимальный около 10 млн рублей. Подозреваемые действительно вкладывали деньги клиентов, только суммы были примерно в 10 раз меньшие, чем им приносили.
Таким образом 15 человек вложили в их предприятие около 32 млн рублей. Они не ожидали, что нелегальным бизнесом заинтересуются правоохранители и поэтому обыск для друзей стал сюрпризом, у них изъяли деньги, оргтехнику, сотовые телефоны, печати, золотые украшения и три машины иностранного производства. В настоящий момент все трое находятся под домашним арестом.