Три друга из Башкирии похитили у граждан более 32 млн рублей

Проживая в Стерлитамаке они открыли организацию по якобы инвестированию в валюту и ценные бумаги и начали активно рекламировать хороший доход превышающий средний по рынку. Мужчины открыли офис, куда стали приглашать доверчивых клиентов. Люди приносили кто сколько может, но суммы все равно впечатляют, минимальный вклад был 170 тысяч рублей, максимальный около 10 млн рублей. Подозреваемые действительно вкладывали деньги клиентов, только суммы были примерно в 10 раз меньшие, чем им приносили.