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Published Сегодня, 05:02

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Updated Сегодня, 05:20

Почти 70 млн за жилье или топ-5 самых дорогих квартир в Уфе

Почти 70 млн за жилье или топ-5 самых дорогих квартир в Уфе

23 июня 2024, 05:02
Фото: FreePik
Издание Mkset представляет пять самых дорогих квартир в Уфе, которые поражают своим размахом и ценой. Стоят ли они своих денег?

Открывает наш список трехкомнатная квартира в центре Уфы в жилом комплексе «Аристократ». Общая площадь этой квартиры составляет 120 квадратных метров. Стоимость данной квартиры составляет ₽48 млн. В квартире выполнен дизайнерский ремонт.

Фото: Avito

Следующая квартира, которую мы хотим представить вам, находится в жилом комплексе «Аристократ» и имеет три комнаты. Общая площадь этой квартиры составляет 87,6 квадратных метра. Стоимость данной квартиры в объявлении ₽49,5 млн.

— Проект дизайна выполнен ведущей студией дизайна в России. Ремонт в квартире также выполнен с использованием натуральных строительных материалов, а освещение и мебель были предоставлены итальянскими производителями, — рассказывают собственники жилья.

Стоит заметить в объявлении представлены в основном фотографии уборной. Возможно по мнению хозяев именно это является «сердцем» квартиры.

Фото: Avito

Третья квартира в нашем списке — двухуровневая 4-комнатная квартира в элитном доме на улице Коммунистическая, стоимостью ₽55 млн. Общая площадь этой квартиры составляет 153 квадратных метра.

В описании к квартире заявляют, что ремонт выполнен из дорогих и высококачественных материалов. Так же, что в интерьере присутствует мраморные элементы декора и мебель итальянского производства.

Фото: Avito

Вторая квартира в нашем списке находится в жилом комплексе «Аристократ» на улице Ленина. Общая площадь этой 4-комнатной квартиры составляет 116,68 квадратных метров. Стоимость за такую квартиру составляет ₽57 млн.

Квартира имеет гостиную, которая объединена с кухней. Дизайнерский ремонт выполнен из дорогих высококачественных материалов в соответствии с индивидуальным дизайн-проектом, рассказывают хозяева в описании.

Фото: Avito

Первая и самая дорогая квартира в нашем списке — четырехкомнатная квартира, расположеная на улице Менделеева стоимостью ₽69 млн. Общая площадь этой квартиры составляет 153,5 квадратных метра.

В квартире четыре спальные комнаты, гостевая комната, родительская мастер-комната с гардеробной и ванной комнатой, а также две детские комнаты.

Хозяева подчеркивают ряд особенностей квартиры, которые создают такую стоимость квартиры.

— Вся мебель выполнена по индивидуальному заказу, на полу используется инженерная доска, а в санузлах установлены теплые полы и датчики протечек. Шумоизоляция выполнена в спальных зонах, чтобы обеспечить максимальный комфорт, — рассказывают хозяева квартиры.
Фото: Avito

Мнение эксперта о высокой стоимости некоторых квартир в Уфе.

Как считают эксперты, в российских городах речь идет о недостатке качественной и комфортабельной недвижимости. В результате, спрос на качественное жилье превышает предложение, что приводит к росту цен на недвижимость и увеличению числа людей, вынужденных жить в неблагополучных условиях.

— Одним из важных аспектов при выборе квартиры является наличие дизайнерского ремонта. Каждая из квартир в топ-5 представляет собой готовое жилье, в котором уже предусмотрены все необходимые элементы интерьера и мебели, — комментирует эксперт по продаже недвижимости.

В то же время, сравнивая стоимость квартир из приведенного нами списка с аналогичными предложениями в Москве, оказывается, что за такие деньги можно приобрести не просто квартиру, а трехкомнатное жилье в столице страны.

Например, в Москве за 55 миллионов рублей можно купить трехкомнатную квартиру площадью около 80-90 квадратных метров. Более того, это может быть жилье расположенное близко к центру города или в районах с развитой инфраструктурой.

Есть ли спрос на квартиры с такой стоимостью в Уфе?

Как отмечает эксперт по недвижимости, спрос на такие квартиры все-таки есть, но он ограничен.

— Обычно покупателями становятся предприниматели и руководители крупных компаний. Они ищут престижное жилье в центре города с высоким уровнем комфорта. Так же инвесторы, такие квартиры могут быть выгодным вложением денег, особенно с учетом потенциала роста цен на недвижимость в Уфе. Ну и конечно люди, стремящиеся к комфорту и уникальности. Они готовы заплатить большие деньги за квартиру с особенной атмосферой и престижным адресом, — рассказывает эксперт по недвижимости изданию Mkset.
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