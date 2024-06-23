С начала выходных жители Башкирии добровольно отдали 24 млн рублей

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Полицейские приводят сразу несколько примеров обмана. Все они основываются на предложении к гражданам региона быстро заработать денег. Так, в отдел полиции №2 Уфы обратился мужчина, который рассказал, что через один из мессенджеров на него вышел якобы менеджер инвестиционной компании и предложил тому стать богаче за довольно короткий срок и небольшие инвестиции. Первые вложенные деньги он с лихвой окупил, а вот потом мужчина решил перевести на инвестсчет более пяти млн рублей. Как только мошенники получили деньги, сразу же перестали выходить на связь.
Еще одной из обманутых оказалась преподаватель колледжа, которой позвонили якобы представители Минобразования, затем трубку передали правоохранителям и сотрудникам банка. Женщине рассказали, что на нее хотят оформить крупный кредит. Чтобы этого не произошло ей стоит самой взять в финансовом учреждении деньги под проценты и всю сумму перевести якобы на «безопасный» счет, что она и сделала. Таким образом женщина потеряла более трех млн рублей.