С начала выходных жители Башкирии добровольно отдали 24 млн рублей

Полицейские приводят сразу несколько примеров обмана. Все они основываются на предложении к гражданам региона быстро заработать денег. Так, в отдел полиции №2 Уфы обратился мужчина, который рассказал, что через один из мессенджеров на него вышел якобы менеджер инвестиционной компании и предложил тому стать богаче за довольно короткий срок и небольшие инвестиции. Первые вложенные деньги он с лихвой окупил, а вот потом мужчина решил перевести на инвестсчет более пяти млн рублей. Как только мошенники получили деньги, сразу же перестали выходить на связь.