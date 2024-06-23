Мужчина обгорел вместе с легковушкой в Башкирии

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
ЧП произошло сегодня рано утром на проспекте Ленина в Ишимбае. Перепуганные местные жители позвонили в 112 и сообщили о сильном пожаре. Приехавшие огнеборцы увидели, что огнем охвачен легковой автомобиль Datsun. Его потушили оперативно, за 4 минуты.
— У меня супруга почувствовала запах гари первая. Она меня разбудила и рассказала, что что-то не так. Мы первым дело выглянули в подъезд, там оказалось все в порядке, а потом вышли на балкон, а на улице такое зарево. Машина уже во всю горела, позвонили в 112 и стали ждать, — рассказал местный житель Андрей.
По данным МЧС чуть позже в больницу пришел обгоревший парень. Медики его осмотрели и оказалось, что у него обожжено 44% поверхности тела. У обратившегося местного жителя оказалась сильно повреждена спина, плечи, руки и ягодицы. На данный момент на месте ЧП работает дознаватель МЧС, который должен выяснить причину возгорания.