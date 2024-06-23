Мужчина обгорел вместе с легковушкой в Башкирии

По данным МЧС чуть позже в больницу пришел обгоревший парень. Медики его осмотрели и оказалось, что у него обожжено 44% поверхности тела. У обратившегося местного жителя оказалась сильно повреждена спина, плечи, руки и ягодицы. На данный момент на месте ЧП работает дознаватель МЧС, который должен выяснить причину возгорания.