Молодой «пилот» из Уфы подбил стоящий на обочине КамАЗ

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
на огромной скорости ехал по улице 50-лет СССР, в какой-то момент он не справился с управлением и врезался в грузовик стоящий на обочине. От удара легковушка буквально залетела под многотонную машину, оставшись без крыши. Сам водитель погиб на месте, а вот его пассажирам повезло больше, они остались живы и даже были отпущены домой после оказанной помощи. Свидетели ДТП рассказывают, что скорость у «Гранты» была запредельная
— Вы бы видели, как он летел, километров 150 в час, наверное. Очень быстро. До этого он по проспекту Октября ехал, там несколько аварий едва не спровоцировал, а потом вот на 50-лет СССР догнал свой КамАЗ. Страшно конечно, ему буквально голову едва не оторвало, машину всю раскурочило. Совсем ведь молодой. Повезло его пассажирам, они, похоже, только испугались. Когда их из машины доставали, там на полу бутылки от пива валялись, — рассказал очевидец ДТП Ильдар.