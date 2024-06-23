Молодой «пилот» из Уфы подбил стоящий на обочине КамАЗ

на огромной скорости ехал по улице 50-лет СССР, в какой-то момент он не справился с управлением и врезался в грузовик стоящий на обочине. От удара легковушка буквально залетела под многотонную машину, оставшись без крыши. Сам водитель погиб на месте, а вот его пассажирам повезло больше, они остались живы и даже были отпущены домой после оказанной помощи. Свидетели ДТП рассказывают, что скорость у «Гранты» была запредельная