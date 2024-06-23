Мэр Уфы рассказал о рекордном количестве поврежденных автомобилей после шторма

По словам мэра ливень обрушившийся на Уфу 22 июня принес немало проблем. Спасателям и коммунальщикам пришлось работать всю ночь, чтобы хоть как-то минимизировать последствия. Ветром было повалено больше ста деревьев и повреждено более 50 автомобилей. Дороги, пешеходные переходы, трамвайные пути и некоторые дворы оказались подтопленными.