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Published Сегодня, 06:11

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Updated Сегодня, 06:13

Мэр Уфы рассказал о рекордном количестве поврежденных автомобилей после шторма

Мэр Уфы рассказал о рекордном количестве поврежденных автомобилей после шторма

23 июня 2024, 06:11
Фото: Photo by MalaikaUbuntu form PxHere
Накануне город пережил настоящую бурю с ураганным ветром и проливным дождем.

С утра 23 июня Ратмир Мавлиев отправился на велосипеде оценивать последствия супершторма, который обрушился на Уфу накануне. По словам мэра, аварийные службы работали всю ночь, но последствия продолжают устранять до сих пор.

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По словам мэра ливень обрушившийся на Уфу 22 июня принес немало проблем. Спасателям и коммунальщикам пришлось работать всю ночь, чтобы хоть как-то минимизировать последствия. Ветром было повалено больше ста деревьев и повреждено более 50 автомобилей. Дороги, пешеходные переходы, трамвайные пути и некоторые дворы оказались подтопленными.

Напомним, накануне в столице Башкирии прошел мощный ливень с грозой. Город оказался парализован из-за перелива дорог. Многие автомобили попросту утонули в образовавшихся лужах. Кроме того, некоторые районы оказались отключены от электричества из-за упавших на провода деревьев.

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