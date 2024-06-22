Участник поножовщины в Уфе три года жил в Турции

Власти Турции выдали России по запросу Генеральной прокуратуры РФ обвиняемого в тяжком преступлении в Башкирии Рустама Валиева. Мужчину удалось найти на территории страны спустя три года после его предполагаемого участия в драке с поножовщиной. Рустам Валиев был объявлен в федеральный и международный розыск после того, как покинул Россию самолетом, летящим в Турцию.