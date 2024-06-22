Участник поножовщины в Уфе три года жил в Турции

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Власти Турции выдали России по запросу Генеральной прокуратуры РФ обвиняемого в тяжком преступлении в Башкирии Рустама Валиева. Мужчину удалось найти на территории страны спустя три года после его предполагаемого участия в драке с поножовщиной. Рустам Валиев был объявлен в федеральный и международный розыск после того, как покинул Россию самолетом, летящим в Турцию.
Рустам Валиев обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Преступление, к которому по мнению следствия причастен мужчина, было совершено 17 января 2021 года в Уфе. Тогда пьяный мужчина напал на прохожего с ножом. Следствие считает, что причиной поножовщины стал бытовой конфликт.
Валиев скрылся от следствия в Турции. Турецким властям удалось его задержать в июле 2023 года, после того как Генпрокуратура РФ объявила мужчину в международный розыск.
В Москву обвиняемого доставили сотрудники Интерпола и сотрудников системы исполнения наказания России. Валиева провожали на борт самолета без наручников, но в сопровождении силовиков. После прибытия в столицу России мужчину должны этапировать в Уфу для проведения следственных мероприятий.