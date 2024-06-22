Трио из Башкирии заработало ₽32 млн на курсе валют

Злоумышленники обманывали инвесторов. Забирая у них наличные и зачисляя на электронный счет, мошенники якобы конвертировали рубли в иностранные валюты. Инвесторы, видя на балансе отсеченные ноли, думали, что счета ведутся в евро или долларах. А на самом деле счета были в рублях. Просто мошенники зачисляли на них только 10% от суммы пополнения. А инвесторы пополняли свои счета регулярно и щедро — суммами от ₽170 000 до ₽10 млн.