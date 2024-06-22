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Трио из Башкирии заработало ₽32 млн на курсе валют

Трио из Башкирии заработало ₽32 млн на курсе валют

22 июня 2024, 08:51
Мошенники под видом инвестиций обманывали вкладчиков в Стерлитамаке, сообщает пресс-служба МВД Республики Башкортостан.

Дерзкую в своей простоте мошенническую схему провернули трое жителей Стерлитамака. Мужчины в возрасте от 28 до 32 лет открыли в октябре 2022 года офис инвестиционной компании. Даже официально оформили бизнес. Всё выглядело чинно и благородно. Но, как говорится, есть один нюанс.

Злоумышленники обманывали инвесторов. Забирая у них наличные и зачисляя на электронный счет, мошенники якобы конвертировали рубли в иностранные валюты. Инвесторы, видя на балансе отсеченные ноли, думали, что счета ведутся в евро или долларах. А на самом деле счета были в рублях. Просто мошенники зачисляли на них только 10% от суммы пополнения. А инвесторы пополняли свои счета регулярно и щедро — суммами от ₽170 000 до ₽10 млн.

«Бизнесменов», зарабатывающих на выдуманном курсе валют, вскрыли в апреле 2023 года. К этому моменту они успели обмануть 15 инвесторов на ₽32 млн рублей. Сейчас в отношении мошенников возбуждено уголовное дело. Все трое дали признательные показания и находятся под домашним арестом.

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