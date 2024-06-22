Роспотребнадзор взял пробы из отравленного бассейна под Уфой

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:05
Роспотребнадзор Башкирии начал собственную проверку и провел отбор проб воды из бассейна и воздуха закрытых помещений. Их исследуют эксперты Центра гигиены и эпидемиологии и вынесут заключение. По предварительным данным сервис по аренде зоны отдыха не оформлен как бизнес: услуга оказывалась физическим лицом, не зарегистрированным как индивидуальный предприниматель, с нарушением требований санитарного законодательства.
Напомним, в пятницу из Князево в Уфе увезли в больницу с признаками отравления хлором участников празднования дня рождения. На торжество в частной зоне отдыха собрались шестеро взрослых и один ребёнок. Госпитализированы в токсикологическое отделение трое. После сообщения медиков о группе пациентов разбирательство начали прокуратура Башкирии и региональный Роспотребнадзор. Кроме того, врачам предстоит определить степень тяжести отравления пострадавших хлорированной водой бассейна.