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Роспотребнадзор взял пробы из отравленного бассейна под Уфой

Роспотребнадзор взял пробы из отравленного бассейна под Уфой

22 июня 2024, 05:02
она отдыха с купальным местом и сомнительным соблюдения требований санитарных правил не оформлена как бизнес, сообщают санитарные врачи региона.

Роспотребнадзор Башкирии начал собственную проверку и провел отбор проб воды из бассейна и воздуха закрытых помещений. Их исследуют эксперты Центра гигиены и эпидемиологии и вынесут заключение. По предварительным данным сервис по аренде зоны отдыха не оформлен как бизнес: услуга оказывалась физическим лицом, не зарегистрированным как индивидуальный предприниматель, с нарушением требований санитарного законодательства.

 

Напомним, в пятницу из Князево в Уфе увезли в больницу с признаками отравления хлором участников празднования дня рождения. На торжество в частной зоне отдыха собрались шестеро взрослых и один ребёнок. Госпитализированы в токсикологическое отделение трое. После сообщения медиков о группе пациентов разбирательство начали прокуратура Башкирии и региональный Роспотребнадзор. Кроме того, врачам предстоит определить степень тяжести отравления пострадавших хлорированной водой бассейна.

Шесть взрослых и ребенок отравились парами хлора в Уфе
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#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Роспотребнадзор#Отравление#Новости Башкирии#Новости Уфы#Бассейн#Празднование#Инциденты
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