Роспотребнадзор взял пробы из отравленного бассейна под Уфой

Напомним, в пятницу из Князево в Уфе увезли в больницу с признаками отравления хлором участников празднования дня рождения. На торжество в частной зоне отдыха собрались шестеро взрослых и один ребёнок. Госпитализированы в токсикологическое отделение трое. После сообщения медиков о группе пациентов разбирательство начали прокуратура Башкирии и региональный Роспотребнадзор. Кроме того, врачам предстоит определить степень тяжести отравления пострадавших хлорированной водой бассейна.