Пять иномарок разбились в Уфе

По предварительным данным автоинспекции, аварию спровоцировал 60-летний мужчина за рулём автомобиля «Тойота Королла». Он ехал по автодороге Уфа-Оренбург в сторону улицы Заки Валиди. Там он на встречке врезался в «Субару Форестер», в последующем «Тойота Королла» сталкивается с «Хендай Солярис» и «Мерседес Бенц».