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Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

Пять иномарок разбились в Уфе

Пять иномарок разбились в Уфе

22 июня 2024, 05:12
Фото: ГАИ Уфы
Массовая авария произошла вечером в пятницу, 21 июня, на трассе Уфа-Оренбург в районе улицы Заки Валиди, сообщает городская служба ГАИ.

 

По предварительным данным автоинспекции, аварию спровоцировал 60-летний мужчина за рулём автомобиля «Тойота Королла». Он ехал по автодороге Уфа-Оренбург в сторону улицы Заки Валиди. Там он на встречке врезался в «Субару Форестер», в последующем «Тойота Королла» сталкивается с «Хендай Солярис» и «Мерседес Бенц».

В результате массовой дорожной аварии пострадал всего один человек. Так, 61-летняя пассажирка «Субару» с травмой головы была доставлена в больницу. После оказания медицинской помощи она была отпущена.

ГАИ Уфы начато расследование массового ДТП с участие пяти иномарок.

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