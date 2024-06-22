Пять иномарок разбились в Уфе

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
По предварительным данным автоинспекции, аварию спровоцировал 60-летний мужчина за рулём автомобиля «Тойота Королла». Он ехал по автодороге Уфа-Оренбург в сторону улицы Заки Валиди. Там он на встречке врезался в «Субару Форестер», в последующем «Тойота Королла» сталкивается с «Хендай Солярис» и «Мерседес Бенц».
В результате массовой дорожной аварии пострадал всего один человек. Так, 61-летняя пассажирка «Субару» с травмой головы была доставлена в больницу. После оказания медицинской помощи она была отпущена.
ГАИ Уфы начато расследование массового ДТП с участие пяти иномарок.