Из-за шторма в Уфе затопило многие ТЦ и аэропорт

Вечером 22 июня Уфимцев поразило небо. Оно было черное, и туча с Запада шла очень быстро, наползая на город. Спустя несколько минут после начала так называемого «Уфимского шторма» улицы года затопило, а спустя секунды очередь дошла и до торговых центров. По сообщениям очевидцев поплыли «Планета», «Ультра», «Семья» и даже уфимский аэропорт.