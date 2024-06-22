Из-за шторма в Уфе затопило многие ТЦ и аэропорт

Posted Сегодня, 19:01
Published Сегодня, 19:01
Modified Сегодня, 19:02
Updated Сегодня, 19:02
Вечером 22 июня Уфимцев поразило небо. Оно было черное, и туча с Запада шла очень быстро, наползая на город. Спустя несколько минут после начала так называемого «Уфимского шторма» улицы года затопило, а спустя секунды очередь дошла и до торговых центров. По сообщениям очевидцев поплыли «Планета», «Ультра», «Семья» и даже уфимский аэропорт.
— Наша кровля не рассчитана на такое количество осадков, никто не думал, что будет столько воды. Поэтому все и пролилось, конечно, много вопросов к заведующему, почему такое произошло. Главное, что никто не пострадал, ничей товар не пострадал. Это важно. Последствия наводнения мы оперативно уберем, в этом нет никаких проблем, покупателям не придется беспокоиться, — рассказали Мксеть водном из ТЦ Уфы.
Отметим, что на дорогах города было намного сложнее, все низинные части проезжей части были сегодня вечером затоплены, особенно сложная ситуация была на ул. Айской ул. Бакалинская и ул. 50-лет СССР в пересечении с проспектом Октября, ниже остановки «Спортивная».