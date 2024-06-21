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Posted 21 июня, 12:39

Published 21 июня, 12:39

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Взаимный товарооборот Башкирии и Узбекистана вырос на 63,5%

Взаимный товарооборот Башкирии и Узбекистана вырос на 63,5%

21 июня 2024, 12:39
Фото: Изображение Midjourney
Внешнеторговый оборот Республики Башкортостан с Узбекистаном по итогам первых четырех месяцев 2024 года увеличился на 63,5% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года в ходе реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

— За первые четыре месяца 2024 года мы зафиксировали рост объемов экспорта из Башкортостана в Узбекистан на 72,8% и импорта на 18,6%. Вместе с тем по итогам января–марта этого года основу экспортных поставок из нашей республики в данную страну составили минеральная продукция, продукция химической промышленности, каучук, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, продовольственные товары и сырье, металлы и изделия из них, машиностроительная продукция», — сказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

Она также отметила, что во многом на развитие внешнеэкономических отношений между Башкортостаном и Узбекистаном влияют взаимные визиты. В мае республику посетили семь узбекских делегаций. Были достигнуты новые договоренности, которые отражены в дорожной карте по развитию сотрудничества, подписанной на инвестсабантуе «Зауралье-2024». В нее вошли 278 мероприятий, в том числе строительство в Ташкентской области совместного технопарка.

Сейчас Башкирия заинтересована в укреплении инвестиционного сотрудничества в сферах туризма, производства и переработки сельхозсырья. При этом в области наращивания экспортных поставок из Башкортостана в Узбекистан наиболее приоритетными являются минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества, минеральные воски, древесина и изделия из нее, древесный уголь.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства.

#Андрей Королев#Экономика#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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