Взаимный товарооборот Башкирии и Узбекистана вырос на 63,5%

— За первые четыре месяца 2024 года мы зафиксировали рост объемов экспорта из Башкортостана в Узбекистан на 72,8% и импорта на 18,6%. Вместе с тем по итогам января–марта этого года основу экспортных поставок из нашей республики в данную страну составили минеральная продукция, продукция химической промышленности, каучук, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, продовольственные товары и сырье, металлы и изделия из них, машиностроительная продукция», — сказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.