В ВТБ рассказали, во сколько обойдется свадьба в 2024 году

Согласно опросу*, проведённому ВТБ и банком «Открытие», 28% россиян считают, что организация свадьбы в 2024 году может стоить от 300 до 500 тысяч рублей. Ещё 23% (и 27% жителей Московского региона) полагают, что сумма составит от 500 тысяч до миллиона рублей, а 6% (и 8% жителей Москвы и области) уверены, что за брачное торжество придется выложить от миллиона рублей.Об этом информирует inkazan.