В ВТБ рассказали, во сколько обойдется свадьба в 2024 году

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Согласно опросу*, проведённому ВТБ и банком «Открытие», 28% россиян считают, что организация свадьбы в 2024 году может стоить от 300 до 500 тысяч рублей. Ещё 23% (и 27% жителей Московского региона) полагают, что сумма составит от 500 тысяч до миллиона рублей, а 6% (и 8% жителей Москвы и области) уверены, что за брачное торжество придется выложить от миллиона рублей.Об этом информирует inkazan.
Каждый четвёртый россиянин считает, что свадьба должна быть пышной, чтобы воспоминания от нее остались на всю жизнь. Больше всего сторонников подобного формата проживает на юге страны, меньше всего — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Треть опрошенных заявили, что не любят вычурных свадебных торжеств, а нейтрально к ним относятся 44%.
При этом 9% россиян убеждены: для проведения счастливой свадьбы достаточно 100 тысяч рублей. 14% предлагают выделить на организацию свадьбы от 100 до 200 тысяч рублей, а 19% — от 200 до 300 тысяч рублей.
Если денег на свадьбу не отложено, то помогут родители, — в этом убеждено 87% россиян. 22% из них позитивно воспринимают идею о финансировании свадьбы родителями, особенно часто такое мнение можно услышать от жителей Северного Кавказа (34%). Нейтральное отношение к такому подходу демонстрируют 65%, которые думают, что родители по желанию могут частично помочь детям.
За последние четыре года число сторонников финансирования свадьбы родителями стало больше на 4%. Количество тех, кто считает, что свадьбу должны оплачивать только молодожёны, снизилось с 18% до 14%.
Большинство опрошенных (68%) настроены сыграть свадьбу, исходя из реальных доходов, даже если ее придется отложить или сделать скромнее. Только 15% опрошенных одобряют идею оформления кредита на свадьбу в этом году (10% в Санкт-Петербурге и Ленинградской области). Четыре года назад готовность запросить финансирование в банке под эти цели подтверждали 26% респондентов. 17% затруднились с ответом.
* Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 10–14 июня по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18–65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.