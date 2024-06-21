В Башкирии приняли новую программу расселения аварийного жилья

Posted 21 июня, 08:35
Published 21 июня, 08:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Новая программа рассчитана на 2024–2030 годы и будет реализована в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Программу переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, республика выполнила досрочно.
— Объем финансирования превысил 1,7 млрд рублей. Было расселено 213 многоквартирных домов, или свыше 60 тысяч квадратных метров аварийного жилья, — подчеркнул Премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров.
По словам и. о. министра строительства и архитектуры Башкортостана Артема Ковшова, участниками новой программы станут 38 муниципалитетов. В ее рамках будет расселено 565 многоквартирных домов общей площадью 227 тыс. квадратных метров. В благоустроенные квартиры переедут 14,7 тыс. человек.
Программу вместе с заявкой направят в Фонд развития территорий для получения субсидии на переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.
— Программа будет реализована в шесть этапов. На первом из них, в 2024 году, на расселение будет направлено 134,2 млн рублей. До конца года правительство страны выработает условия предоставления финансирования последующих этапов расселения, и корректировки будут вноситься в адресную программу, — отметил Артем Ковшов.