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Posted 21 июня, 08:35

Published 21 июня, 08:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

В Башкирии приняли новую программу расселения аварийного жилья

В Башкирии приняли новую программу расселения аварийного жилья

21 июня 2024, 08:35
Фото: 1MI
В Башкортостане утверждена новая Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Новая программа рассчитана на 2024–2030 годы и будет реализована в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Программу переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, республика выполнила досрочно.

— Объем финансирования превысил 1,7 млрд рублей. Было расселено 213 многоквартирных домов, или свыше 60 тысяч квадратных метров аварийного жилья, — подчеркнул Премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров.

По словам и. о. министра строительства и архитектуры Башкортостана Артема Ковшова, участниками новой программы станут 38 муниципалитетов. В ее рамках будет расселено 565 многоквартирных домов общей площадью 227 тыс. квадратных метров. В благоустроенные квартиры переедут 14,7 тыс. человек.

Программу вместе с заявкой направят в Фонд развития территорий для получения субсидии на переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.

— Программа будет реализована в шесть этапов. На первом из них, в 2024 году, на расселение будет направлено 134,2 млн рублей. До конца года правительство страны выработает условия предоставления финансирования последующих этапов расселения, и корректировки будут вноситься в адресную программу, — отметил Артем Ковшов.

#Андрей Королев#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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