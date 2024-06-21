В Башкирии приняли новую программу расселения аварийного жилья

— Программа будет реализована в шесть этапов. На первом из них, в 2024 году, на расселение будет направлено 134,2 млн рублей. До конца года правительство страны выработает условия предоставления финансирования последующих этапов расселения, и корректировки будут вноситься в адресную программу, — отметил Артем Ковшов.