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Posted 21 июня, 05:42

Published 21 июня, 05:42

Modified 21 июня, 06:26

Updated 21 июня, 06:26

В Башкирии падает рождаемость

21 июня 2024, 05:42
За полгода в роддомах Башкортостана родились 10 911 детей — это показатель оказался ниже аналогичного прошлого периода на 6,1%, гласят данные регионального управления Росстата.

Статистическое ведомство также назвало районы республики, где динамика роста естественного прироста населения вызывает наибольшее беспокойство. Так, в Илишевском районе всего 5,5 случаев рождения детей приходятся на сотню тысяч жителей — это самый низкий показатель во всём регионе.

Коэффициент рождаемости в Салавате же составил 6,1%. Кроме того, низкие показатели в пределах 6,2%-6,5% фиксируют аналитики в Кумертау, Агидели, а также Чишминском, Ермекеевском и Бакалинском Башкортостана.

В Башкирии опубликовали неутешительные данные о детской смертности
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Данные на портале ЗАГС между тем гласят, что к 20 июня 2024 года в России принято более 953 тысяч заявлений о рождении. Среди них 51% мальчиков и 49% девочек. Средний возраст матерей — 29,8 года, отцов — 29,2 года.

В роддомах также зарегистрировали рождение 8871 двойняшек. Самыми популярными именами мальчиков в Башкирии являются Эмир, Марк, Матвей, Амир и Тимур. Девочек же чаще всего называют именами Амина, Арина, Ева, София и Ясмина. Среди редких и необычных за последнее время — мужские Эльдан, Радик, Нил, Борис и Забир, а также женские Шахноз, Миррослава, Иванка, Сальсабиль и Иванка.

Ранее Mkset сообщал о неутешительных данных по детской смертности в регионе. В первые четыре месяца было зарегистрировано почти полсотни случаев, пополнивших печальную статистику. В целом же по Приволжскому федеральному округу аналитики всё же заметили небольшое сокращение детской смертности на 6,8%.

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