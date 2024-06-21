В Башкирии падает рождаемость

В роддомах также зарегистрировали рождение 8871 двойняшек. Самыми популярными именами мальчиков в Башкирии являются Эмир, Марк, Матвей, Амир и Тимур. Девочек же чаще всего называют именами Амина, Арина, Ева, София и Ясмина. Среди редких и необычных за последнее время — мужские Эльдан, Радик, Нил, Борис и Забир, а также женские Шахноз, Миррослава, Иванка, Сальсабиль и Иванка.