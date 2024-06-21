В Башкирии дорогу на подъезде к Салавату реконструируют по нацпроекту

Posted 21 июня, 11:37
Published 21 июня, 11:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
В нормативное состояние дорожные строители приведут отрезок длиной 910 метров из «Подъезда к Салавату» общей протяженностью в 3,7 километра. Подрядчик уже снял фрезой изношенное покрытие и нанес выравнивающий слой. Далее асфальтобетонное покрытие обновят, укрепят обочины и нанесут разметку.
— Салават — крупный промышленный центр республики, где соседствуют предприятия нефтеперерабатывающей, топливной, транспортной, легкой, пищевой промышленности и машиностроения, живут полторы сотни тысяч человек. Поэтому нам так важно отремонтировать подъезд к городу и обеспечить безопасную дорогу всем участникам дорожного движения, — подчеркнула и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова.
Все работы на этом участке обойдутся в 18 млн рублей, а всего в рамках нацпроекта в этом году отремонтируют четыре улицы Салавата протяженностью около 4 км — участки на Октябрьской, Ленина, Нуриманова и Ленинградской.