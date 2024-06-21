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Posted 21 июня, 11:37

Published 21 июня, 11:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

В Башкирии дорогу на подъезде к Салавату реконструируют по нацпроекту

В Башкирии дорогу на подъезде к Салавату реконструируют по нацпроекту

21 июня 2024, 11:37
Фото: 1MI
Четверть региональной дороги «Подъезд к городу Салавату» отремонтируют в Башкирии в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» уже до конца лета. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкортостана.

В нормативное состояние дорожные строители приведут отрезок длиной 910 метров из «Подъезда к Салавату» общей протяженностью в 3,7 километра. Подрядчик уже снял фрезой изношенное покрытие и нанес выравнивающий слой. Далее асфальтобетонное покрытие обновят, укрепят обочины и нанесут разметку.

— Салават — крупный промышленный центр республики, где соседствуют предприятия нефтеперерабатывающей, топливной, транспортной, легкой, пищевой промышленности и машиностроения, живут полторы сотни тысяч человек. Поэтому нам так важно отремонтировать подъезд к городу и обеспечить безопасную дорогу всем участникам дорожного движения, — подчеркнула и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова.

Все работы на этом участке обойдутся в 18 млн рублей, а всего в рамках нацпроекта в этом году отремонтируют четыре улицы Салавата протяженностью около 4 км — участки на Октябрьской, Ленина, Нуриманова и Ленинградской.

#Андрей Королев#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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