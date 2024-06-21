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Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Уфимец «разорвал» машину напополам и отправил троих человек в больницу

Уфимец «разорвал» машину напополам и отправил троих человек в больницу

21 июня 2024, 13:05
Фото: ГАИ
Легковой «ВАЗ» врезался в ЛЭП на окраине Уфы в пятницу, 21 июня, пишет ГАИ Башкирии.

Инцидент случился на Бирском тракте. Водитель «Жигулей» не справился с управлением и на большой скорости столкнулся с электроопорой. Как видно на кадрах с места аварии, легковушку буквально разломало на две части.

Пострадавшие в ДТП чудом выжили. Прибывшие на место медики увезли в больницу троих человек, ехавших в машине. У всех них диагностировали травмы разной степени тяжести.

Как именно случилась авария — сейчас продолжают выяснять. На месте работают оперативные службы.

Видео: соцсети
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Ещё один водитель врезался в столб в районе села Алкино-2. Как сообщал Mkset, автолюбитель за рулём иномарки неудачно вошел в поворот и съехал в кювет, где машина столкнулась с ЛЭП и перевернулась.

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