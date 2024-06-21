Троица в 2024 году: дата праздника, приметы и обычаи

Троица, или Пятидесятница, празднуется на 50-й день после Пасхи и имеет глубокие корни в христианской традиции. Этот день напоминает верующим о событии, произошедшем в Иерусалиме, когда Святой Дух сошёл на апостолов. Представьте себе: ученики Иисуса собрались в Сионской горнице и вдруг почувствовали сильный шум, как будто что-то огромное и мощное приближалось. В этот момент на них сошли огненные языки, и они начали говорить на разных языках, которые раньше не знали. Это было чудо, которое дало апостолам силы исцелять, пророчествовать и мудро наставлять людей.