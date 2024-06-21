Шесть взрослых и ребенок отравились парами хлора в Уфе

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
ЧП произошло в Калининском районе Уфы. По предварительным данным известно, что взрослая компания решила отметить День рождения и арендовала дом с бассейном. После непродолжительного купания, все они почувствовали себя плохо. Помимо взрослых был и шестилетний ребенок. Люди вызвали скорую помощь, которая экстренно госпитализировала 19-летнего парня с диагнозом «острое отравление парами хлора». Остальные, после оказания помощи, поехали домой.
— Я сразу заметила, что вода была какая-то странная, слишком «жесткая». После купания начало резать в глазах, дышать стало тяжело, словно горло царапает. Я поняла, что что-то не так, и мы решили вызвать скорую помощь, — сообщила одна из пострадавших.
Сейчас владельца дома с бассейном проверяет прокуратура. Организована доследственная проверка.
Отметим, что в ноябре 2023 года в этом же банном комплексе уже было отравление парами хлора после бассейна. Тогда были госпитализированы трое детей, которые провели сутки в больнице.