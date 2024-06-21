Шесть взрослых и ребенок отравились парами хлора в Уфе

ЧП произошло в Калининском районе Уфы. По предварительным данным известно, что взрослая компания решила отметить День рождения и арендовала дом с бассейном. После непродолжительного купания, все они почувствовали себя плохо. Помимо взрослых был и шестилетний ребенок. Люди вызвали скорую помощь, которая экстренно госпитализировала 19-летнего парня с диагнозом «острое отравление парами хлора». Остальные, после оказания помощи, поехали домой.