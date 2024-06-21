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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Шесть взрослых и ребенок отравились парами хлора в Уфе

Шесть взрослых и ребенок отравились парами хлора в Уфе

21 июня 2024, 13:24
Фото: Photo by form PxHere
Они арендовали дом в деревне Князево с бассейном, после купания всем стало плохо, сообщает прокуратура Башкирии.
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Дети

ЧП произошло в Калининском районе Уфы. По предварительным данным известно, что взрослая компания решила отметить День рождения и арендовала дом с бассейном. После непродолжительного купания, все они почувствовали себя плохо. Помимо взрослых был и шестилетний ребенок. Люди вызвали скорую помощь, которая экстренно госпитализировала 19-летнего парня с диагнозом «острое отравление парами хлора». Остальные, после оказания помощи, поехали домой.

— Я сразу заметила, что вода была какая-то странная, слишком «жесткая». После купания начало резать в глазах, дышать стало тяжело, словно горло царапает. Я поняла, что что-то не так, и мы решили вызвать скорую помощь, — сообщила одна из пострадавших.

Сейчас владельца дома с бассейном проверяет прокуратура. Организована доследственная проверка.

Отметим, что в ноябре 2023 года в этом же банном комплексе уже было отравление парами хлора после бассейна. Тогда были госпитализированы трое детей, которые провели сутки в больнице.

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